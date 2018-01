VARM VÅR: Amerikanske National Center for Environmental Prediction spår varme i nord og øst denne våren. Foto: Kart: NCEP

Ennå litt vinter igjen - men våren skal bli mild

Publisert: 27.01.18 12:12

INNENRIKS 2018-01-27T11:12:53Z

Når det uler rundt hushjørnet, våte snøfiller legger seg på rutene og det er tomt i vedkassen – igjen: Husk at vinteren snart er over, og fire sesongvarsler spår at våren blir nokså mild.

De kommende to ukene ser ut til å bli preget av lavtrykk som veksler med høytrykksrygger – et ikke uvanlig værmønster om vinteren i Norge.

– Det kan hende at høytrykksryggene blir sterkere innimellom, at de kan gi kaldt og rolig vær i tre til fem dager, men at de så blir avbrutt av nye milde lavtrykk, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo .

Vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss hos Meteorologisk institutt , forteller at Nord-Norge vil få oppholdsvær i helgen, mens man lenger sør må regne med en del nedbør.

– Indre og midtre strøk av Vestlandet vil fort få mest, og i underkant av hundre millimeter nedbør frem til midt på søndag. På Østlandet kan det også bli en del nedbør og muligens også en del regn som fryser på bakken, sier han.

Varierende mildt

Håvik lager 45-dagersvarsel for kraftbransjen i Norden og Europa. Disse varslene gir ingen klare trender ut over de første 14 dagene.

Men sesongvarslene- både europeiske og amerikanske – mener Skandinavia går mot nok en mild vår, men signalene er sterkere hos noen enn hos andre.

Sesongvarsler gir signaler om gjennomsnittlig temperatur i forhold til normalen over tidsrom på gjerne tre måneder, men enkelte gir også signaler om enkeltmåneder. Varslene bygger på store værmodeller som tar inn data om temperaturer i havoverflate, over land, snødekke, isdekke – og gir så en pekepinn om hvordan de kommende månedene kan bli – i store trekk.

Nå foreligger varslene for februar, mars og april.

Varmest

Det sesongvarselet som bærer bud om en riktig så mild vår i Norge, er det amerikanske statlige NCEP – National Center for Environmental Prediction. Her er signalet at gjennomsnittstemperaturen i Norge vil ligge en til to grader over normalen for disse tre vårmånedene.

Det betyr at dersom for eksempel februar kjølig, må mars og april være tilsvarende varm om regnestykket skal stemme.

NCEPs kart tyder på at mesteparten av nordlige og østlige Europa får en varm vår, og ikke minst Russland. De britiske øyer, Frankrike og Spania får også et mildt signal, men svakere.

Varmt i verden

Det europeiske værsenteret i Reading, England, European Center for Medium-Range Weather Forecasts, eller er hovedleverandøren av værprognoser til for eksempel Meteorologisk institutt. De leverer også månedlige sesongvarsler, og har igjen et solild varmt vårsignal, ikke så ulikt amerikanske NCEP.

Her oppgis ikke grader, men i stedet en sannsynlighet for hvorvidt temperaturen blir høyere eller lavere enn normalt. Mesteparten av Norge ligger i rød sone med 60 til 70 prosents sannsynlighet for bli varmere enn normalen. Også her er signalet varmt i Russland, og ikke fullt så varmt i England og Frankrike.

Men minst like interessant er prognosen de har lagt ut for hele kloden de kommende tre månedene.

Dette viser at de milde signalet over Norge henger sammen med milde signaler østover i Russland, men også over store havområder, blant annet Barentshavet i nord og viktige deler av Atlanterhavet – fra Mexicogolfen til Nord-Europa – i området hvor Golfstrømmen går.

Kulden kommer ikke

Amerikanske The Weather Company – selskapet som blant annet står bak den populære The Weather Channel i USA – gir et forsiktig mildt signal for våren i Norge – på fra 05, til 1 grad over normalen. De har også et solid varmesignal over Russland, og normalt signal for Frankrike, og Spania.

– Værmønsteret har ikke lagt opp til vedvarende kulde i Europa så langt denne vinteren, påpeker sjefmeteorolog Todd Crawford i The Weather Company.

– Og de fleste meteorologiske indisiene heller til at dette fraværet av kulde vil vedvare gjennom resten av vinteren og inn i den tidlige våren. Den nødvendige blokkeringen av vestaværet som trengs for å få til slik kulde, ser nå usannsynlig ut, sier han i en kommentar til sesongvarselet.

Amerikanske International Research Institute ved Columbia University er det eneste som har et svakt kjølig signal – her oppgis 40 prosent sannsynlighet for kjølig vår på Finnmarkskysten.

Men også her viser kartet over Sør-Norge et lett mildt signal, i likhet med signalet for Russland. Mer at heller ikke disse viser noe varmesignal for De britiske øyer, Frankrike eller Spania.