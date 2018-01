SVINDLER DAGPENGER FOR MILLIONER: NAV har anmeldt trygdesvindel for 187 millioner kroner i 2017 Foto: Vågenes, Hallgeir

NAV har anmeldt trygdesvindel for 187 millioner kroner

Publisert: 30.01.18 11:25

I 2017 anmeldte NAV over tusen personer for misbruk av trygd.

I 2015 meldte NAV om rekord i antall anmeldte saker om trygdesvindel. Da ble 1472 personer anmeldt for å misbruke trygdeordningen for totalt 302 millioner kroner.

De fleste ble anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

I 2016 ble 1166 personer anmeldt for trygdesvindel for 233 millioner kroner. Dette var en nedgang siden 2015, og fjoråret viser en ytterligere nedgang.

I 2017 ble 1048 personer anmeldt for at de bevisst oppgir feil informasjon for å tilegne seg goder de ikke har krav på. NAV har meldt om trygdesvindel for totalt 187 millioner kroner.

Nesten 90 % av sakene blir etterforsket av politiet. De siste fem årene har antall saker som blir lagt bort av politiet halvert.

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyd med politiet sitt arbeid i våre saker, sier arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

Dagpenger topper fortsatt statistikken

Det er dagpenger og arbeidsavklaringspenger som fortsatt er på toppen av listen med 964 personer som er anmeldt for forholdene. De fleste sakene handler om at personer er tilbake i arbeid og får en lønn som ikke kan kombineres med

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig situasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningen ved å ikke melde om at de er i arbeids, samtidig som at de får hjelp fra NAV, sier Vågeng videre.

Svindlet 5,9 millioner kroner

I 2017 har NAV anmeldt 67 personer for trygdesvindel knyttet til arbeidskriminalitet. Typisk for slike saker er at velferdsgoder benyttes til å redusere lønnskostnader, som igjen gir virksomheten et konkurransefortrinn.

Den største saken er i Akershus hvor en arbeidsgiver skal ha bidratt til at mange personer med fiktive arbeidsforhold skal ha fått utbetalt dagpenger, foreldrepenger og sykepenger.

Til sammen skal arbeidsgiveren og andre involverte ha svindlet for 5,9 millioner kroner.