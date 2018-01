STOR STORM: Her slår stormen inn natt til mandag – og vil gi storm på vestlandskysten, i fjellet og kraftig vind i hele Skandinavia. Foto: Kart: StormGeo

Storm i hele landet mandag – advarer mot sibirkulde

Publisert: 13.01.18 09:58

Et omfattende stormsenter treffer Norge søndag kveld, og vil gi kraftig vind fra Sørlandet til Finnmark mandag. Men så øker sannsynligheten for iskald østlig Sibir-vind.

Men det første dramatiske været skjer på Svalbard lørdag: Da treffer et lite, men svært mildt og vått lavtrykk den arktiske øygruppen og kan legge fra seg over 50 mm nedbør som regn i løpet av døgnet.

Snøskredfare

– Vi snakker muligheter for 4–5 plussgrader i lavlandet og regn langt opp i fjellsidene. NVE har gått ut med varsel om snøskredfare i deler av området – faregrad 3, sier meteorolog Stig Arild Fagerli i StormGeo.

Søndag kveld ankommer så en av vinterens store stormsentre – et enormt lavtrykk som har utstrekning fra Biscaya til Svalbard:

– Det vil føre til økende vind over hele landet faktisk fra søndag ettermiddag, så det er nok en idé for folk å komme seg fram før det, sier han.

Venter vindkraftrekord

Lavtrykket vil gi kraftig vind i hele Skandinavia fra Danmark, hele Sverige og hele Norge. Ja, vindprognosene er såpass solide at kraftbransjen venter å sette ny vindkraftrekord for Skandinavia mandag.

– Vi snakker om liten til full storm på kysten av Vestlandet og i fjellet, og muligens sterk storm i Sogn og Fjordane. Den sterkeste vinden vil vi se sent søndag kveld eller tidlig mandag morgen. Og når den sterkeste vinden etter hvert når nord til Finnmark, vil vi kunne få svært sterk vind lokalt ut fjordarmene her.

Det svære lavtrykket passerer ikke østover, som vi oftest ser – for over Russland ligger det et nokså kraftig høytrykk som stanger imot. Og dette høytrykket kommer til å spille en nøkkelrolle når vi kommer fram til neste helg, sier kraftmeteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo. Han lager 45-dagers værprognoser for kraftbransjen i Norden og Europa.

Sibirkulde på vei

– Det mest interessante her, er en økende sannsynlighet for at dette høytrykket legger seg langt nord i Russland, samtidig som lavtrykkene fra vest blir presset mot sør – inn over Kontinentet. Om dette slår til, som vi ser som hovedtendensen nå, vil det kunne sette opp en vedvarende lufttransport fra øst, fra de dype russiske og sibirske områdene med svært kald luft, forklarer Håvik Korneliussen.

Tilsvarende østlig vind-regime om vinteren er ikke uvanlig, men har ikke forekommet på flere år.

– Slår dette til, kan vi fort få en situasjon som vil gi typisk 20 minus på Østlandet, 10 minus i Bergen og 40–50 minus på Røros, antyder han.

Han presiserer at prognosene også har andre utfall – som vil kunne gi mindre kuldeutslag i våre områder.

Men akkurat denne sibir-løsningen vies stor interesse i kraftbransjen om dagen, fordi det nok vil føre til press på strømprisene – i alle fall om værtypen varer.

– Hvor lenge det i så fall vil vare, er også nokså usikkert. Men vi har sett eksempler på at en slik værtype setter seg og kan vare i en uke eller mer, advarer meteorolog Frode Håvik Korneliussen.

