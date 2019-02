GA SEG: Trine Reitan var med i valgkomiteen som onsdag innstilte Trond Giske til et nytt verv i Trøndelag Ap. Men hun var egentlig imot at han skulle få ny tillit nå. Foto: Margrete Konstad / Trønder-Avisa

Valgkomitémedlem etter ny Giske-bekymringsmelding: – Jævla unødvendig

Arbeiderpartiet har fått inn en ny bekymringsmelding om Trond Giske. Trine Reitan er skuffet, for onsdag sa hun ja til å innstille Giske til nytt toppverv i Trøndelag.

Publisert: 21.02.19 21:50







Onsdag ble Giske for første gang innstilt til et nytt verv etter metoo-varslene som herjet partiet i fjor. Men på samme tid som maktkampen raste i Trøndelag Ap, var en ny bekymringsmelding på vei inn til Ap-ledelsen.

Nestlederen i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, med over 5000 medlemmer, har sendt inn en bekymringsmelding om Giske etter en video av ham på byen i helgen.

VG har sett den aktuelle videoen fra 02-tiden natt til søndag. Den viser at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser.

Trine Reitan fra Verdal, som satt i valgkomiteen da Giske fikk det nye vervet i Trøndelag Ap, er tydelig opprørt når VG tar kontakt torsdag kveld.

– Jeg er oppgitt, rett og slett. Han er jo en av de beste politikerne Ap har, men så roter han seg borti ... Det er jævla unødvendig, sier Reitan til VG.

BAR VULKAN: «Sånn skal ikke tillitsvalgte oppføre seg», var reaksjonen til lederen for Fagforbundet Sykehus og Helse og Oslo etter videoen av en dansende Giske på Bar Vulkan i helgen. Foto: Frode Hansen

– Kjempeskuffet

VG har fortalt om at Giske og hans støttespillere skal ha jobbet hardt for å få ham valgt som nestleder i Trøndelag Ap. Reitan er blant dem som mener det var for tidlig å gi Giske et lederverv eller en plass i arbeidsutvalget.

les også Valgkomité-medlem forteller: Derfor ga jeg meg på Giske-verv

Men hun ga etter, og en enstemmig valgkomité innstilte Trond Giske som styremedlem i Trøndelag Ap, med plass i det mektige arbeidsutvalget og landsstyret.

– For å bygge tillit må du bruke tid, så hvis dette er reelt det som står i saken, så er jeg kjempeskuffet, sier Reitan til VG.

– Mener du at dette viser at du hadde rett i at det var for tidlig?

– Ja, jeg mener jo det var for tidlig uansett, men skulle han tilbake så var styreplass nok, sier hun.

Bakgrunn: Tillitsvalgt sendte ny bekymringsmelding om Trond Giske

– Noen ville jo ha ham på nestlederplass, og kjempet ham inn i arbeidsutvalget. Mitt mål var at han i stedet skulle starte med et vanlig styreverv utenfor arbeidsutvalget – det fikk jeg ikke til, sier hun.

– Jeg ble lyn forbanna

VG har snakket med kvinnen på videoen fra Bar Vulkan i helgen. Hun sier dette om episoden, som ble filmet av en venninne:

«Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Hun er medlem i fagforeningen som har sendt inn bekymringsmeldingen.

– Jeg ble lyn forbanna da jeg så videoen. Sånn skal ikke tillitsvalgte oppføre seg, sier Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo.

Trond Giske har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser om videoen torsdag.

Ap-stortingsrepresentanter: For tidlig

De tre stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Siri Gåsemyr Staalesen og Nina Sandberg i Arbeiderpartiet gikk tidligere fredag samlet ut i TV 2, og støttet Giske-varsler Sunniva Andreassen. Andreassen har fortalt om hvor skuffet hun er etter Giskes comeback i Trøndelag Ap.

De tre Ap-politikerne sa de fryktet Giskes tidlige comeback vil bidra til at Metoo ikke blir et veiskille.

– Vi står for det vi sa til TV 2 tidligere i dag. Dette var ukjent for oss på det tidspunktet vi ble intervjuet, sier Tuva Moflag til VG.