KNM «Helge Ingstad»: Flytedokken på plass

Snart fire måneder etter forliset av milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» er den kompliserte hevingsoperasjonen i aller siste fase.

På direktebildene ser vi bare de hvite overbygningene på lekteren – men den svære farkosten er senket åtte meter ned og skjøvet sidelengs inn under den hengende fregatten.

HER ER LEKTEREN: Dette dronebildet viser lekteren før den ble senket ned åtte meter og skjøvet inn under fregatten. Legg merke til raden med dokkputer midt på lekteren. Til høyre ses også loddrette stolper som skal brukes til å sikre fregatten. Foto: Forsvaret

Henger fortsatt

KNM «Helge Ingstad» henger fortsatt i 16 store kjettinger fra de to kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz», og skal gjøre det til skroget er helt sikret og fastlåst til flytedokken. Flytedokken er 140 meter lang og 36 meter bred, forklarer kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

– ROV-er med kameraer er nede for å sørge for at kjølen til fregatten treffer nøyaktig på dokkputene som er montert der, forklarer hun.

Mens dette pågår, arbeides det også med at selve lekteren holdes stabilt – vekten som skal på dekk, er om lag fem tusen tonn.

SIKRE OLJESØL: På dekket av flytedokken «Boabarge» er det montert en kant som skal fange opp oljeholdig vann som renner fra fregatten. Foto: Forsvaret

Ingstad-mannskap om bord

Under arbeidet med å sette fregatten i rett posisjon drives det ikke utpumping av vann. Men mannskap fra KNM «Helge Ingstad» fortsetter deretter arbeidet med å drenere og pumpe ut sjøvann fra skipet. Som ventet, er det påvist flere luftlommer i skipet. Operasjonsleder Anders Penna i Boa Management opplyser på Forsvarets egne sider at fregattens vekt tyder på flere hundre tonn med oppdrift – noe som kan forklares med store luftlommer.

På flytedokken er det på forhånd plassert spesiallagde krybber som passer nøyaktig til bunnen på fregatten. Planen er at fregatten – hengende i kranene – skal settes forsiktig ned på disse krybbene.

Dette er et nøyaktighetsarbeid og kan ta tid.

Deretter skal fartøyet sikres, blant annet ved at det sveises fast stag som låser skroget fast.

– Heveprosjektet anses ikke over før vi kan løsne kjettingene, slik at lekteren står på lekteren. Da starter også transporten til Haakonsvern, som skal ta om lag fem timer. Det kan skje i natt, eller etter planen i morgen, sier Sandberg.