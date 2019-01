DRAP: En mann i 30-årene ble fredag siktet for drap på sin kone i Sarpsborg. Foto: Ola Haram, VG

Drapssiktet i Sarpsborg også siktet for vold mot et barn

Mannen som er siktet for å ha drept kona si i et hus i Sarpsborg, er også siktet for å ha brukt grov vold mot ett av de to barna som var hjemme under drapet.

NTB

Det er politiadvokat Nina Marthinsen i Øst politidistrikt som sier dette til NRK. Mannen i begynnelsen av 30-årene ble pågrepet av væpnet politi etter at de ble varslet fredag 29. desember. Da politiet kom fram, fant de mannens ektefelle hardt skadd og hun ble erklært død etter kort tid.

– Siktelsen har to forhold. Den ene er drapet på kona, og den andre er grov kroppskrenkelse mot ett av barna, sier politiadvokaten til NRK.

Hun kommenterer ikke omfanget av volden eller om barnet måtte få behandling på sykehus.

Inne i huset på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum befant parets to barn seg da politiet ankom stedet i forbindelse med drapet. Barna har siden vært under omsorgen av barnevernet. Fredag var ett av barna i avhør med politiet på barnehuset i Moss.

Politiet driver fremdeles etterforskning på drapsstedet. Flere gjenstander er sikret, men politiet vil ikke kommentere om drapsvåpenet er sikret.

Den siktede ektemannen var fra tidligere også tiltalt for uaktsomt drap på parets fire måneder gamle baby i februar 2017. Tiltalen var ferdigstilt i begynnelsen av desember, men påtalemyndigheten ville i samråd med forsvareren vente til over jul med å forkynne den for mannen.