BEKYMRET: Tamokdalen-innbygger Jarle Høyseth forteller at han er bekymret for toppturistene som besøker bygdas høye topper. Her med barnebarnet Vilde Mikkelsen. Foto: Marthe Lien

Nabo til skred-fjellet: - Vi har vel egentlig bare gått og ventet på det

INNENRIKS 2019-01-04T20:45:14Z

TAMOKDALEN (VG) En av Blåbærfjellets nærmeste naboer sier de mange rasene i fjellet gjør innbyggerne bekymret for toppturistene.

Det samme sier flere i området som VG har snakket med.

Onsdag gikk det galt for tre finske menn og en svensk kvinne da de på vei mot toppen av Blåbærfjellet ble tatt av et stort snøskred. Fredag, to dager senere, klarte et helikopter å fange opp signaler fra to av skredpeilerne de fire skal ha hatt på seg, som viser seg å være begravd langt under snømassene. Aksjonen handler nå om et søk etter antatt omkomne.

– Tambokdalen er jo i utgangspunktet kjent for å være et rasfarlig område, og når det i tillegg er mye topptur-turister her, så er det jo egentlig et enkelt regnestykke at noen havner under et ras, før eller siden, sier Jarle Høyseth, som er bosatt i området under det bratte fjellet, til VG.

– Og nå skjedde det. Vi har vel egentlig bare gått og ventet på det.

Preget lokalsamfunn

Høyseth forteller at byda, som ligger midt i mellom bratte og vintermørke fjellsider, er preget av det som har skjedd.

– Det er en trist stund akkurat nå. Vi føler spesielt med de pårørende. Når man ikke kan gå opp og lete etter dem og finne dem, så må jo det være helt forferdelig, forteller Høyseth, som er tydelig preget av det som har skjedd.

Fredagens aksjon ble gjennomført da det var en glipe i det ellers så nedbørstunge og vindfulle klimaet som har herjet fjellene i området den siste tiden. Kveldens og helgens værutsikter har imidlertid satt en stopper, og det ser ikke ut til at mannskapet kan komme i gang med søket etter turfølget igjen før over helgen.

Rasutsatt dal

Høyseth forteller at dalen har hatt flere store ras opp igjennom, men kun ett som har tatt liv, i 1976. Da gikk raset over veien, og en mann omkom.

I år 2000 gikk det nesten galt igjen, da et digert ras gikk rett mot et bolighus. En eldre kar slapp unna med skrekken da raset delte seg ved husveggen, fremfor å ta ham og huset med.

– Kjører dere med hjertet i halsen, dere som bor her?

– Nei, egenlig ikke. Det er de som går i fjellet vi er bekymret for, sier Høyseth.

Også skredeksperter fra NVE, som VG snakket med torsdag kveld, kunne bekrefte at Tambokdalen var et svært skredutsatt område.

– I Tamokdalen er det veldig store fjell, og ofte med et innenlandsklima. Med lange dager med klart, kaldt vær, og svakt snødekke, samtidig som det også kan komme vær som er mer typisk i kyststrøk, med voldsomme dump med snø eller regn, gjør at det går ganske store skred relativt ofte, fortalte Markus Landrø.