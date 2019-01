Eirik Jensen: – Vet ikke hva som skjer nå

2019-01-18

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Onsdag i neste uke trekker juryens seg tilbake for å avgjøre Eirik Jensens (61) skjebne. Selv er han ikke sikker på hvordan det ender.

Publisert: 18.01.19 13:13 Oppdatert: 18.01.19 13:25

– Det er siste gang jeg kommer til å snakke til retten. Jeg vet ikke hva som skjer fremover nå, sa Eirik Jensen da han holdt en siste appell foran juryen i retten fredag.

Etter 76 rettsdager er sluttprosedyrene fullført. Det eneste som gjenstår nå er rettsbelæringen til juryen og deres avgjørelse av skyldspørsmålet.

– Det er en avslutning. Jeg kan ikke si noe mer nå. Nå skal jeg hvile og dra ut i kulda med bikkja, forteller Eirik Jensen følelsesladd da han møter pressen utenfor rettssalen etterpå.

– Det har vært utrolig mye informasjon som skal absorberes og forstås, og det er vanlige folk i juryen. Jeg håpet de har notert mye, fortsetter Jensen.

I sluttappellen til juryen viste Jensen til forfatteren Karl Ove Knausgård.

– Knausgård har en bok med tittelen «Min kamp». Min kamp har foregått i 5 år, hver dag, hver helg, 24/7, sa Jensen.

Da retten var hevet, ble han spurt om referansen til Knausgård.

– Jeg tror alle som har fulgt denne saken, dersom man klarer å bytte side fra reporter til vanlig dødelig menneske, skjønner at dette ikke er enkelt, sier Jensen.

På spørsmål om hvordan han vil takle en eventuell dom, svarer Jensen at han ikke har tenkt på det.

Som svar på påstandene om at han mangler troverdighet, svarte Jensen at det er to parter involvert.

– Skal man forholde seg til historiene som er servert får man trekke ut det som kan kontrolleres, og det har vi påpekt. Det er utrolig mye som ikke er kontrollert, det er lett å fremsette påstander og vanskelig å vaske de av skuldrene.

Onsdag i neste uke er satt av til rettsbelæring. Juryen vil få en oppsummering av saken fra rettens administrator. Deretter skal de trekke seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller skal frifinnes.