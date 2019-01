Erna Solberg om regjeringsforhandlingene: – Jeg vet at dette kan bli krevende

HADELAND (VG) Onsdag ettermiddag går startskuddet for regjeringsforhandlingene mellom KrF, Høyre, Frp og Venstre.

Publisert: 02.01.19 15:24

Statsminister Erna Solberg ønsket onsdag pressen velkommen til Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland, der hun skal forsøke å utvide regjeringen fra tre til fire partier.

– Jeg er veldig glad for å ha med meg Siv, Trine og Kjell Ingolf til det som kan bli den første borgerlige flertallsregjeringen på lang tid, sa Solberg.

– Jeg vet at dette kan bli krevende. Det er alltid det når man går fra to til tre og tre til fire, sier statsministeren.

1 av 5 SKAL FORHANDLE: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. HELGE MIKALSEN

– Føler vi allerede har fått gjennomslag

– Hindrene har blitt mindre, men det betyr ikke at tilliten har blitt større, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Da jeg hørte nyttårstalen til statsministeren følte jeg at vi allerede hadde fått noen gjennomslag, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Jeg håper de kristne verdiene kan prege plattformen.

Både Ropstad og Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande nevner klima som en viktig sak i forhandlingene.

– KrF kan tilby de andre noe de har slitt litt med i det siste, nemlig stabilitet i politikken, sier Ropstad.

På spørsmål om det er for store avstander, beroliger statsministeren tilhørerne.

– Jeg frykter ikke at vi ikke skal komme i land. Hvis alle ønsker det, finner vi gode løsninger, sier Solberg.

Etter en lang høst kamp mellom rød og blå side i KrF, kom Ropstads leir seirende ut. Det betyr ikke nødvendigvis blir en ny regjering, forteller nestlederen.

– Jeg kan avkrefte at vi vil i regjering for enhver pris. Vi er her fordi vi gjennom sonderingene har en tro på at vi kan danne regjering, sier han.

– Jeg har vært standhaftig på at denne regjeringen som har sittet i fire år har gått ut ifra fire partiers ønske og at vi har gjort gode forlik. Venstre modnet litt raskere enn KrF og KrF modnet litt hardere, legger Solberg til.

Abortfrieri

I en undersøkelse utført av Respons Analyse for VG, kom det frem at et flertall av befolkningen mente statsminister Erna Solberg (H) hadde håndtert spørsmålet om endringer i abortloven ganske eller svært dårlig.

– Jeg vil ikke stille ultimatum eller ta forhandlingene gjennom mediene. Vi kommer til å trykke på med det feltet i forhandlingene. Hvis vi skal lykkes må alle få gjennomslag, jeg er ikke her for å spenne bein på Frp eller Venstre, sier Ropstad.

På spørsmål om det er aktuelt med endringer i abortloven, svarer Frp-leder Siv Jensen avvisende.

– For Frp er kvinners rett til selvbestemt abort viktig og det ligger fast, men vi gjennomfører ikke forhandlinger i VG eller andre steder, sier Jensen.

– Jeg gleder meg. Jeg tror det blir harde slag, men vi har vært gjennom det før, sier Frp-nestleder Ketil Solvik Olsen til VG.

Han håper at en ny regjering med KrF vil gi et mer stabilt flertall.

– Fremskrittspartiet skal være fornøyde hvis vi skal være med på dette, sier han.