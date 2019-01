PÅ SKIFERIE: Sebastian Sællmann og Carl Henrik Svarstad i Val Thorens i de franske alpene. Foto: PRIVAT

Kameratgjeng satt fast i gondol i Frankrike

Skituren tok en overraskende vending for de norske studentene.

For halvveis opp mot toppen skjedde det som for mange er et skrekkscenario: Gondolen stoppet.

– Det var 60–70 meter ned. Det var omtrent 150 personer inne i gondolen, og over høyttaleranlegget kom det bare noen gloser på fransk, sier Sebastian Sællmann (23) fra Kristiansand til VG.

Sammen med syv andre gutter, som til vanlig studerer på Norges Handelshøyskole, var han i Val Thorens i de franske alpene da skiferien tok en dramatisk vending mandag formiddag.

– Det blåste heldigvis ikke, men etter hvert kom det et helikopter over gondolen, og da svingte det godt, forteller han.

Han forteller at to ansatte klatret opp på taket og forsøkte å fikse feilen, men uten hell. Etter en stund fikk de derfor beskjed om at en og en måtte fires ned gjennom en luke i gulvet.

– Jeg tror ikke folk helt forsto hva som var i ferd med å skje, men vi sto rett ved luken og så hvor langt ned det var. Stemningen var rolig, men etter hvert som folk ble slitne og tørste, ble det selvsagt mer trykket, sier 23-åringen.

Men idet den første personen skulle fires ned, kom kontrabeskjeden. Etter nesten tre timer i luften fortsatte dermed gondolen i sakte fart opp mot toppen, forteller Sællmann.

– Det hadde jo tatt sinnssykt lang tid hvis de skulle firt 150 personer ned gjennom luken, så jeg er veldig glad det ordnet seg. Men det hadde jo vært en kulere historie om vi kom oss ned gjennom gulvet, sier han.