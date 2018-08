ALVORLIG: En person er sendt til sykehuset med alvorlige skader, etter å ha blitt påkjørt av T-banen søndag. Foto: Hallgeir Vågenes

En mann kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av T-banen

INNENRIKS 2018-08-26T16:53:06Z

Kaotiske tilstander og full stans i T-banetrafikken etter at en person ble påkjørt på Nationaltheateret T-banestasjon i Oslo.

Publisert: 26.08.18 18:53 Oppdatert: 26.08.18 20:11

Operasjonsleder Marita Aune sier til VG at det er uvisst på hvilken måte vedkommende havnet ned i sporet.

Personen betegnes som kritisk skadd. Politiet er på stedet med flere patruljer for å ivareta åstedet og ta opp vitneforklaringer.

Vitner forteller om mennesker som skal ha kommet gråtende ut av T-banestasjonen etter den dramatiske hendelsen.

Supporter-kaos

Innsatsleder Svein Arild Jørundland sier til VG at en gruppe Brann-supportere hadde vært på et utested, og forflyttet seg mot stasjonen for å ta T-banen videre.

Utenfor T-baneanlegget skal gruppen ha fyrt opp bluss, noe som førte til at hele området både utenfor og inne på stasjonen ble røyklagt, og brannalarmen gikk.

– Da falt en Brann-supporter ned, og ble påkjørt av T-banen, sier Jørundland.

Han sier videre at mannen fikk god helsehjelp på stedet, og at han nå blir fraktet til sykehus.

Betegnes som en ulykke

Søndag kveld er det kamp mellom Eliteserielagene Vålerenga og Brann i Oslo .

Politiet understreker at hendelsen betegnes som en ulykke, og at det ikke har vært bråk mellom supportergrupper i forkant.

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, sier til VG at kampen vil gå som normalt.

– Vi er har foreløpig ingen kommentar til hendelsen. Vi jobber med å skaffe oss oversikt, sier styreleder for Brann-supporterne, Roger Lillebøe Hansen i Bataljonen, til VG.

Han opplyser at han ikke var til stede på Nathionaltheateret.

Stans i T-banetrafikken

Sporveien opplyser at det er stans i T-banetrafikken i begge retninger, og stasjonen på Nationaltheateret er stengt.

Også brann- og redningsetaten i Oslo er på stasjonen.