Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

Kontrollkomiteen på Stortinget har fått en rekke hemmelige dokumenter for å ettergå forklaringen til statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget i fjor.

Mandag er Solberg og flere statsråder innkalt til høring i Stortinget om Riksrevisjonens alarmerende rapport om objektsikring fra 5. juni i år.

De hemmeligstemplede rapportene kan inneholde opplysninger som stiller Erna Solbergs forrige forklaring foran komiteen i et nytt lys.

Stort alvor

– Etter å ha lest dokumentene, er ikke alvoret blitt mindre, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs medlem i kontrollkomiteen, til VG.

I den forrige høringen i mars 2017 sa statsministeren at regjeringen var feilinformert av Politidirektoratet, som hadde meldt «grønt» om sikringen av skjermingsverdige objekter.

– Det er interessant å i grave i det grønne lyset som forklarte hvorfor regjeringen friskmeldte justissektoren i 2016-budsjettet.Statsministeren må svare på mange forhold rundt det grønne lyset, hva det gjaldt, hva som var feil, og hvordan de rettet feilen, sier Fylkesnes.

Underbygger

Andre nestleder Nils T. Bjørke (Sp) i kontrollkomiteen, har også lest dokumentene:

– Mitt inntrykk er at dokumentene underbygger Riksrevisjonens rapport, og at det er grunn til å lure på om det var nok politisk vilje til å få dette på plass, sier Bjørke til VG.

Disse deltar i høringen mandag Kontrollkomiteen vil først høre tre etatssjefer i staten: NSM-sjef Kjetil Nilsen, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Etter lunsj kommer tidligere justisministere, Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp), samt tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Så skal dagens justis- og forsvarsministere, Tor Mikkel Wara (Frp) og Frank Bakke-Jensen (H) forklare seg. Helt til slutt, mandag ettermiddag, kommer statsminister Erna Solberg (H).

Det er andre gang at Stortingets kontrollkomité går løs på sikringen av terror-objekter. I 2016 kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk mot regjeringen fordi objekter ikke var sikret slik de skulle etter Sikkerhetsloven.

Meldte grønt

I høringen om denne rapporten , i mars i fjor, gikk Erna Solberg langt i å legge ansvaret på Politidirektoratet for at sikringen ikke ble tettere fulgt opp av henne og regjeringen:

Solberg sa da at regjeringen «fikk et signal om at det var grønt fra Politidirektoratet, altså at det var ordnet opp i justissektoren, var det et signal som var feil. Det skulle ikke ha skjedd, men det var altså en tilbakemelding og rapportering som ikke var riktig».

Var ikke hovedforklaring

Nå sier Erna Solberg til VG at det aldri var en hovedforklaring at Politidirektoratet hadde meldt «grønt»:

– Politidirektoratet meldte grønt på sikringsstyrker. Det betyr ikke at de meldte grønt på hele objektsikringen. Men debatten i fjor handlet mye om kartlegging og sikring av objekter. Der har man mye bedre resultater nå, slik Riksrevisjonen også skriver, sier Solberg.

Høsten 2015 fikk Stortinget denne informasjonen fra regjeringen i statsbudsjettet for 2016 :

«Samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.».

Alarm i rapport

Det var først i mai 2016 at eks-justisminister Anders Anundsen (Frp) korrigerte dette bildet og innrømmet store mangler i objektsikringen.

– Ja, det som sto i budsjettet var feil, sier Erna Solberg nå.

Noen måneder senere i 2016 var den første kritiske rapporten fra Riksrevisjonen klar.

I den nye rapporten 5. juni i år, slår Riksrevisjonen fast at situasjonen fortsatt er «svært alvorlig»:

«Tre år etter tidsfristen er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull».

Gransker Solbergs forklaring

I forrige uke fikk komiteen alle innrapporteringer fra Politidirektoratet til Justisdepartementet mellom januar 2014 og sommeren 2016, for å ettergå Erna Solbergs forklaring.

Dokumentene er gradert og hemmeligstemplet etter sikkerhetsloven. Dermed må stortingsrepresentantene lese dokumentene i et eget rom på Stortinget. Ingen får ta dokumentene med seg eller ta kopier.

Understøtter alvoret

– Jeg kan ikke uttale meg om innholdet i brev som er hemmeligstemplet. Men jeg kan si at dokumentene understøtter alvoret i Riksrevisjonens rapport, sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til VG.

Komiteens nestleder Svein Harberg fra Høyre sier at han ikke har lest dokumentene på grunn av reisefravær.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) skriver i en tekstmelding til VG at han ikke kan gi informasjon fra graderte dokumenter. I juni sa Grøvan til VG at regjeringen hadde gitt Stortinget et sminket bilde av terrorsikringen.

– Nå bygger vi et nytt beredskapssenter. Fire av de 12 aktuelle objektene blir sikret i det nye senteret, så vi bruker betydelige penger til sikring. Mens man etter 22. juli 2011 hadde fokus på å sikre seg mot lignende bomber, er det nå den myke siden, og digital sikkerhet, som har størst oppmerksomhet, sier Erna Solberg.