HAR LÆRT: Per Sandberg har innrømmet at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene på Iran-turen.

Kom hjem fra Iran mandag – telefonen ble levert til PST torsdag

Publisert: 07.08.18 13:00 Oppdatert: 07.08.18 14:12

INNENRIKS 2018-08-07T11:00:00Z

Først tre døgn etter at Per Sandberg kom hjem fra sin omstridte Iran-reise, ble jobbtelefonen hans levert til PST. Departementet vil ikke svare på hvorfor.

Da PST fikk telefonen hadde den ligget i Nærings- og fiskeridepartementet i tre arbeidsdager.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har vært i hardt vært etter han i juli reiste uanmeldt til Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Sandberg varslet ikke Statsministerens kontor om reisen på forhånd, slik reglene tilsier.

Han har også erkjent at det var et regelbrudd å ta med sin jobbtelefon til Irak .

Telefonen ble liggende

Sandberg kom hjem fra Iran mandag. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet leverte Sandberg sin mobiltelefon til dem da han kom på kontoret tirsdag.

Kilder opplyser til VG at mobilen ikke ble levert til PST før torsdag – etter kontortid.

Vil ikke svare om Sandberg-håndtering

VG spurte departementet gjentatte ganger den torsdagen om telefonen var levert til PST – og i så fall når. Men det ville ikke departementet svare på.

Når VG nå spør hvordan Sandberg håndterte telefonen før han leverte den inn, vil de heller ikke svare på det.

– Hva er grunnen til at det tok flere dager før telefonen ble levert til PST?

– Vi har hatt dialog med PST om telefonen, og den har vært håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen er nå hos PST, skriver kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i en e-post til VG.

– Hvor og hvordan ble telefonen oppbevart i den tiden?

– Den har vært håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, er alt Wensel vil si til det spørsmålet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) råder norske statsråder til å la mobiler, nettbrett og datamaskiner ligge hjemme dersom man skal til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Hvor og hvordan oppbevarte Per Sandberg telefonen fra han kom hjem til telefonen ble levert hos Fiskeridepartementet?

– Dette har vi ingen kommentar til, skriver Wensel i Fiskeridepartementet.

– Hva var grunnen til at dere sist torsdag ikke ville oppgi når telefonen var levert til PST?

– Telefonen er nå hos PST, og vi har ikke noe mer å tilføye til dette, skriver Wensel.

Har fått ny telefon

Per Sandberg skal ikke ha hatt med seg andre elektroniske enheter på Iran-turen. Han har i ettertid innrømmet at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene knyttet til Iran-turen.

I et skriftlig svar til Stortinget skriver statsråden mandag:

– Det er alltid viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise.

I svaret opplyser han også om at han har fått ny mobiltelefon og nytt sim-kort etter at jobbtelefonen ble levert til PST. Han skriver også at han har gjennomført andre sikkerhetstiltak som å bytte passord.

Departementet svarer heller ikke på spørsmålet når VG spør hvor lang tid det tok fra Per Sandberg kom hjem fra Iran til telefonen kunne regnes som sikret. At den var avslått eller satt i et modus så den ikke sendte ut eller mottok signaler.

Til det spørsmålet skriver de kun:

– Den ble levert til departementet tirsdag 31. juli, og sikret og håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner og i samsvar med anbefalingene fra PST.

VG har tirsdag morgen vært i kontakt med PST, som ikke vil uttale seg om undersøkelsene av telefonen som Sandberg hadde med til Iran.