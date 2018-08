Det var i denne blokken på Landås i Bergen at en 70 år gammel kvinne ble drept i februar. Hennes 43 år gamle sønn er tiltalt for drapet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen / NTB scanpix Foto: Tor Erik H. Mathiesen / NTB scanpix

Mann (43) tiltalt for å ha drept moren sin med øks

INNENRIKS 2018-08-29T11:41:08Z

Politiet har tatt ut tiltale mot en 43 år gammel mann for å ha drept sin 70 år gamle mor på Landås i Bergen i februar. Mannen er kjent utilregnelig.

NTB

Publisert: 29.08.18 13:41

I rettssaken vil det blir krevd at 43-åringen overføres til tvunget psykisk helsevern, skriver Bergens Tidende .

Motivet for drapet er for politiet uklart.

Det var lørdag 10. februar i år at den nå tiltalte mannen ringte politiet og meldte at moren lå død i leiligheten deres i en blokk på Landås i Bergen . Kort tid etter fortalte mannen politiet at han hadde tatt livet av henne med en øks.

Noen uker tidligere hadde mannen blitt skrevet ut fra en psykiatrisk institusjon i Bergen mot sin vilje. I en rapport i etterkant av drapet fastslo Fylkesmannen at det var forsvarlig å skrive ut den nå drapssiktede mannen.

Politiet mener den tiltalte slo moren sin flere ganger, uten at de ønsker å gå inn i ytterligere detaljer.

43-åringens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, sier til avisa at hennes klient er gjort kjent med tiltalen. Hun skriver i en SMS at tiltalte er enig i at han skal dømmes til tvunget psykisk helsevern. Den tiltalte er også enig i at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og da han ble skrevet ut fra institusjonen i Bergen.

– Han var redd for at han kunne komme til å skade noen, og han har også nevnt sin mor, sier Keller-Fløystad.

Den tiltalte skal ha forklart at moren ble drept fire døgn før han ringte politiet og meldte om drapet.