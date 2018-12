Politiet i dramatisk biljakt: Kastet ut spikermatter og avfyrte skudd for å stoppe fører

Natt til søndag jaktet politiet i Møre og Romsdal en sjåfør i begynnelsen av 40-årene som nektet å stoppe. Mannen kjørte på flere politibiler og forsøkte å kjøre ned politifolk.

Det hele begynte da politiet fikk inn en melding om mulig promillekjøring fra en adresse i nærheten av fjellet Skåla i Molde klokken 02.37 natt til søndag.

– Vi sendte en patrulje i retning bilen, og traff på den på fylkesvei 64 ved Bolsøya klokken 02.45. Bilen var på vei mot Molde, men tok av ved en omkjøring, forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Tor André Gram Franck til VG.

To politibiler kjørte etter føreren, mens en annen sivil politibil kjørte til et kryss ved hovedveien, der den stilte seg opp for å sperre av hovedveien til Molde.

– I krysset kjører bilen med viten og vilje rett inn i den sivile politibilen. Det satt personer i bilen, men det er ikke meldt om at noen av dem er skadet, forteller operasjonslederen.

Kastet ut spikermatter

Sjåføren fortsatte deretter sin ferd mot Molde langs fylkesvei 64. Politiet opprettet tidlig kontakt med mannen på telefon, men denne ble flere ganger avbrutt da han la på.

– Det ble fort tydelig at han hverken hadde vilje eller intensjon om å stoppe, forteller Gram Franck.

Politiet forsøkte å posisjonere seg etter bilen på flukt, og kastet blant annet ut spikermatter for å stoppe 40-åringen. Sjåføren kjørte deretter rundt mattene ved å kjøre ned i grøftekantene langs veien.

– Det ble avfyrt et antall skudd mot bilens karosseri for å stoppe den, sier operasjonslederen.

Spesialenheten er varslet om saken.

Forsøkte å kjøre på politifolk

På sin ferd forsøkte føreren av bilen også flere ganger å kjøre på politifolk. Ingen av dem skal ha blitt skadet under biljakten.

Etter flere forsøk på å ringe opp mannen for å få ham til å stoppe bilen, lyktes politiet.

– Han tok til slutt til fornuften og overga seg uten dramatikk, sier Gram Franck.

Politiet vet foreløpig ikke om mannen var beruset, og han vil nå bli tatt med til lege for medisinsk sjekk og blodprøver. Mannen er fra området, og operasjonslederen sier de har kjennskap til ham fra tidligere forhold.

– På bakgrunn av nattens hendelser vil det trolig foreligge en siktelse etterhvert, men vi vil først foreta nødvendige undersøkelser, sier Gram Franck til VG.

Hele den heseblesende biljakten varte i totalt 45 minutter.