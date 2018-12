UTE I FELT: Soldater fra Brigade Nord under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Røros-området i oktober. Nå skal Brigadens 2. bataljon gjøres om til en avdeling med soldater på tilkalling, i stedet for soldater i stående beredskap. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

KrF uenig med regjeringen: Ypper til forsvars-omkamp

INNENRIKS 2018-12-30T13:44:05Z

I regjeringsforhandlingene på Hadeland fra 2. januar, varsler KrF-leder Knut Arild Hareide omkamp om Brigadens 2. bataljon. Regjeringen vil endre avdelingen fra en stående styrke, til en bataljon på tilkalling.

Både KrF og Ap vil ha omkamp om landmakten og organiseringen av Hæren i Nord-Norge:

– Vi er ikke enig i de løsningene som er valgt, hverken når det gjelder 2. bataljon, helikopterløsningen for Hæren, eller utsettelsen av stridsvognfornyelsen, skriver Hareide i en SMS til VG.

Hareide deltar ikke i forhandlingene, men sitter i partiets referansegruppe. Han har varslet at han vil gå av som partileder i det øyeblikket KrF eventuelt blir et regjeringsparti sammen med Høyre, Frp og Venstre.

Uenige i endringer

Ap og KrF reagerte på en pressemelding fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) , etter at Stortinget vedtok forsvarsbudsjettet mandag 17. desember.

Der slår Bakke-Jensen fast at regjeringens forslag til videre utvikling av landmakten ble vedtatt, og at «2. bataljon vil gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell.»

Men Anniken Huitfeldt (Ap) hevder at regjeringen mangler formell hjemmel for å starte denne nedbyggingen:

– Det er ikke fattet noe vedtak i Stortinget om dette. Dermed mangler regjeringen nødvendig hjemmel til å bygge ned Hæren i nord, sier Huitfeldt, som er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

To kompanier

Ap og KrF har flere ganger hevdet at regjeringen har brutt og ikke fulgt opp forsvarsforliket som de to partiene var med på høsten 2017, og som skulle sikre flertall for fremtidig organisering av landstyrkene i Hæren og HV.

De to opposisjonspartiene ville opprettholde større deler av 2. bataljon, mens regjeringen ville omgjøre avdelingen slik at den kunne mobiliseres på kort varsel med dimitterte soldater på kontrakt. Til slutt ble de enige om å utrede en modell med to kompanier på Skjold i Indre Troms.

Ap og KrF mener også at regjeringen heller ikke har fulgt opp helikopter-forliket og en tidligere anskaffelse av stridsvogner enn det regjeringen hadde foreslått.

Stortinget bestemmer

– Forsvarsministeren må gjerne være uenig. Men det er Stortinget som bestemmer, sier Huitfeldt.

– Vi strakk oss langt for å få til et forsvarsforlik om landmakt, men mye av det vi la inn i avtalen, har regjeringen sett helt bort fra. Og nå forsøker de å endre 2. bataljon uten at Stortinget har vedtatt det, legger hun til.

Knut Arild Hareide varsler at det blir nye runder om Forsvaret når KrF møter til forhandlinger om en ny regjering i neste uke:

– Norge bør prioritere landmakten høyere. KrF fikk ikke endret dette i budsjettforhandlingene i høst, uttaler Hareide.

– Dette er også et tema som der er naturlig å komme inn på i de forestående regjeringsforhandlinger, legger han til.

Har formell hjemmel

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at regjeringen har gjort det de skulle etter forsvarsforliket, og avviser Huitfelds formelle kritikk:

«Regjeringen har fulgt opp anmodningsvedtakene knyttet til landmaktproposisjonen som Huitfeldt viser til. I budsjettproposisjonen for Forsvarsdepartementet for 2019 svarer nettopp regjeringen ut grundig både spørsmålene om 2. bataljon, delt helikopterløsning og anskaffelse av nye stridsvogner, samtidig som regjeringen opprettholder sin anbefaling på disse tre områdene», skriver forsvarsministeren i en e-post til VG.

Han legger til at regjeringen har de formelle hjemlene de trenger for å gå i gang med endringene i 2. bataljon:

«Opposisjonen fikk ikke flertall for noen av sine forslag, og dermed står regjeringens anbefalinger seg hva gjelder omleggingen av 2. bataljon, antall Bell 412 helikoptre på Bardufoss og Rygge og anskaffelsen av nye stridsvogner. Huitfeldt og Arbeiderpartiet har altså ikke fått gjennomslag for sine forslag på Stortinget. Hun må gjerne være uenig, men her har stortingsflertallet nå, etter tidligere utsettelser, endelig bestemt seg for regjeringens løsninger», skriver Bakke-Jensen.

Uenig i sak

Men Knut Arild Hareide er ikke hundre prosent fornøyd med svaret:

– KrF har forståelse for det forsvarsministeren sier, ut fra at dette var lagt inn som tema i budsjettet. Men vi er uenig i sak med ham, skriver Hareide på SMS til VG.