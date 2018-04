VESTLI: Delbydelen Vestli i bydelen Stovner har hatt flere hendelser de siste ukene som får nabolaget til å reagere. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Foreldre på Stovner: – Vi mener at en grense er nådd

Publisert: 13.04.18 13:37

INNENRIKS 2018-04-13T11:37:49Z

Snøballkasting mot politiet og skyting i gaten har fått nabolaget til å reagere i bydelen Stovner i Oslo.

I mars skrev Natteravnene i Stovner bydel en bekymringsmelding til Oslo kommune hvor de beskriver en situasjon hvor mindreårige røyker hasj, går med kniv og driver med dopsalg.

– Vi har aldri før hatt så mange sinte ungdommer som vi har nå, sa leder av Vestli Vel og natteravn Annstein Garnes til Klassekampen .

Nå er to foreldre med barn i barneskolealder bekymret for utviklingen. Raymond Kristiansen og Nasim Khaliq vil samle foreldre, naboer, lærere og ungdom til en tettere dialog for å finne en løsning på problemene.

Fredag inviterer de til en markering på Vestli skole. Bakgrunnen for arrangementet er det de kaller «flere uheldige episoder i nærmiljøet».

– Vi mener at en grense er nådd nå. Vi mener at vi som foreldre og naboer må stå opp og si ifra om at vi må – som lokalsamfunn – gjøre det vi kan for å ha et trygt nærmiljø på Vestli, skriver de to.

Reagerer

Det er spesielt en hendelse på Vestli Torg, hvor omtrent 20 ungdommer, noen maskerte, kastet snøballer etter politiet, som fikk de til å reagere.

– Vi ble sjokkert over det som skjedde forrige helg. Det er helt horribelt at tenåringer angriper politiet. Det viser at de ikke har noe respekt overfor politiet, og slik vil vi ikke ha det, sier Kristiansen, som er foreldrerepresentant i Driftsstyret på Vestli skole.

Roser tiltaket

Politiet setter pris på at beboerne på Vestli engasjerer seg og forstår at de ikke er fornøyd med situasjonen.

– Jeg er kjempeglad for at lokalbefolkningen stiller opp og lager en markering. Engasjementet bør gå på at det skal være best mulig oppvekstvilkår her. Vi vet at Stovner videregående skole sliter med elever som dropper ut, sier John Roger Lund, leder enhet Øst Oslo politidistrikt, til VG.

Han forteller at bydelen nylig har åpnet biblioteket på Stovner for å gi ungdommene et sted å være.

– Det er kriminelle grupperinger i området Stovner og Vestli som vi er bekymret for og ønsker å følge opp, sier Lund, men legger til at 97 prosent av de under 18 ikke har hatt noen befatning med politiet.

– Dette dreier seg om noen titalls personer som har en atferd som ikke er lik den vanlig ungdom har – de ønsker ikke å snakke med politiet eller ha kontakt med oss når vi driver forebyggende arbeid, sier Lund.

Flere har droppet ut av skolen.

– De klarer ikke helt å følge den norske skolemodellen. Politiet ser med bekymring at enkeltpersoner med kriminell bakgrunn påvirker ungdommene, sier Lund som oppfordrer foreldrene til å være våkne og passe på.

– Det er helt naturstridig at 14–15-åringer er ute etter midnatt. Dette er foreldrenes ansvar, sier han.

Khaliq er leder for Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Vestli skole. Hun har bodd på Stovner siden 2000. Hun har merket en negativ utvikling – spesielt det siste året.

– Jeg vil si det har vært en negativ utvikling det siste året, sier Khaliq, som påpeker at hun selv aldri har hatt noen ubehagelige opplevelser.

– Men jeg tror det er noen andre som muligens vegrer seg for å gå til T-banen sent på kvelden.

Kristensen sier også at initiativet er en reaksjon på skyteepisoden i Stovner i forrige uke.

– Det ble i siste uke skutt ut av bilen i den gaten jeg går hver morgen på vei til T-banen. Det føles ikke bra. Men vi bor her. Dersom det var så ille så hadde vi gitt opp og flyttet. Vi har tro på det lokale prosjektet, men vi føler også at det er noen utfordringer.

Foreldrene må komme mer på banen

Khaliq mener det er flere ting som bidrar til den negative utviklingen.

– Det er et manglende tilbud. Det har for eksempel ikke vært en fritidsklubb her på veldig mange år, sier hun men legger til at det ser ut som det kommer på plass i løpet av 2018.

Hun mener også at foreldrene må komme mer på banen og få barna med på fritidsaktiviteter.

– Hvis barn ikke blir med på noen idretter eller organiserte aktiviteter som barn vil de nødig begynne på det når de er ungdommer. Derfor er det en del ungdom som ikke har noe sted å dra eller noe å gjøre på fritiden. Derfor samles de ute – for eksempel ved T-banen – på kveldene for å omgås, sier hun.

Khaliq har en opplevelse av at noen foreldre fraskriver seg ansvar med en gang ungdommen forlater hjemmets fire vegger. Politiet har også etterlyst at foreldre i Oslo følger tettere opp tenåringer i et debattinnlegg i Dagbladet.

– Foreldrene fraskriver seg ansvaret når de ikke er hjemme, da er det samfunnet og politiet som har hovedansvaret. Det går ikke – foreldre har ansvar 24 timer i døgnet.

Begge initiativtagerne mener det ikke er fordelsmessig å rette skyld mot noen.

– Vi er opptatt av ingen skal legge skylda på noen. Det kan vi ikke, vi må ta et felles ansvar og sørge for at slike hendelsen ikke skjer igjen, sier Khaliq.

