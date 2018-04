TESTLINJE: Jernbanen ved Ise stasjon på Østfoldbanens østre linje var allerede i 2015 utstyrt med ERTMS for å teste ut systemet. Foto: JERNBANEVERKET

Grønt lys for nytt signalanlegg, lover færre forsinkelser

Publisert: 06.04.18 17:47

Nå kan togpassasjerene skimte lyset i tunnelen; fredag ble kontrakten for nytt signalanlegg signert. Men det tar tid før alt er på skinner.

Nedtellingen for dagens skandaliserte signalanlegg, som har gitt mange passasjerer hutrende opplevelser på perrongen, har i alle fall startet.

Fakta DETTE ER SIGNALFEIL Paraplyen «signalfeil» dekker en rekke ulike problemer med jernbanens infrastruktur. Signalsystemet reagerer på uregelmessigheter ved å gi rødt lys, for å unngå at tog kjører i hverandre. Når systemet gir rødt lys fordi et eller annet har inntruffet, kalles hendelsen «signalfeil». Signalanlegg i Norge har liten grad av teknisk overvåkning. Det betyr at man ikke får beskjed om hva som forårsaker rødt lys. Derfor må man fysisk ut og lete manuelt etter årsaken til signalfeilen. Kilde: Jernbaneverket

Nå rulles nemlig ERTMS (European Rail Traffic Management System) ut. Aller først på Nordlandsbanen.

– Vi har planlagt at ERTMS skal stå ferdig i slutten av 2030 med oppstart av den første linjen i 2022. Det er Nordlandsbanen vi starter med. Vi starter først med de banene som ikke har sikringssystem, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket), til VG.

– Når det nye signalanlegget nå kommer, kan du garantere færre forsinkelser?

– Det vil bli færre forsinkelser som følge av ERTMS systemet, rett og slett fordi det er færre komponenter. Det er færre ting som kan feile i systemet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser også lyst på fremtiden.

– Det kommer til å bli betydelig bedre. Det eneste som er irriterende er at det tar tid, sier han til VG.

Men noen garanti for at det ikke kommer til å dukke opp problemer i fremtiden, vil han ikke utstede.

– Med et nytt signalanlegg reduserer du risikoen betydelig sammenlignet med å beholde det signalanlegget vi har i dag og mekke på det. Men du kan aldri garantere at ikke noe galt skjer. Da ERTMS ble testet ut på østre linje, var det jo ting som dukket opp, men når vi snakker med de tekniske folkene i dag mener de at barnesykdommene er luket vekk, sier Solvik-Olsen.

Siemens vant

De t var tyske Siemens som stakk av med den største kontrakten. Med en verdi på 7,5 milliarder kroner er dette den største enkeltleveransen for Siemens Norge noensinne.

Prosjektet strekker seg fra 2018 til 2034 med en serviceavtale som varer helt til 2059. Leveransen omfatter et komplett signalanlegg med sikringsanlegg, drivmaskiner for sporveksler, togdeteksjonssystem, planoverganger og infrastruktur langs skinnegangen.

I tillegg til denne kontrakten har Bane Nor tidligere i vinter tildelt systemkontrakter for rundt 2,5 milliarder kroner til Thales og Alstom.

I løpet av 10 år skal Bane Nor investere mer enn 20 milliarder kroner for å digitalisere og automatisere norsk jernbane.

Signalene skal nå formidles via nytt IKT utstyr om bord i togene, og ikke via analoge lyssignaler langs linjen som i dag. Nytt digitalt system for styring av togtrafikken blir en del av moderniseringen og kan også gjøre førerløse tog mulig.