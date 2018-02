Giske tilbake på den politiske scenen neste uke

Publisert: 03.02.18 21:35

INNENRIKS 2018-02-03T20:35:34Z

Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) innleder den politiske debatten når Orkland Ap skal konstitueres lørdag på Folkets Hus i Gjølme i Orkdal 10. februar.

Det melder Orkland Ap på sine egne nettsider.

Etter det Avisa Sør-Trøndelag kjenner til blir det den avgåtte Ap-nestlederens første opptreden på den politiske scenen etter varslersakene mot ham.

– Jeg oppfatter at Trond Giske har fått nok straff internt i partiet. For oss er det uproblematisk at han kommer. Han er toppkandidat i Sør-Trøndelag Ap, og det er naturlig at han deltar på årsmøter rundt om i Trøndelag. Utgangspunktet vårt er at han skal gjøre en jobb som stortingsrepresentant, og da er det fint at Orkland Ap signaliserer at vi fortsatt har tillit til ham, sier Are Hilstad, nåværende ordfører i Meldal kommune, til avisen.

Giske tok tidligere denne uken et oppgjør med prosessen mot ham de siste ukene. Fredag gjenga han fem av varslene som har kommet mot ham, og bestridte tre av dem.

Saken har ført til en åpen konflikt i Arbeiderpartiet, og leder Jonas Gahr Støre sa i slutten av januar at det har vært en vanskelig tid for partiet.

– Varslersakene vi har behandlet i Ap siden midten av desember har vært vonde. For de kvinnene som har varslet, har det vært vondt lenge, og det vil være vondt i fortsettelsen. Det har gjort vondt for de det er varslet mot, blant dem Trond og hans familie, sa Støre da.