BER THOMMESEN TREKKE SEG: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Jørgen Braastad

Støre ber Thommessen trekke seg etter byggeskandalen

Publisert: 02.03.18 06:37 Oppdatert: 02.03.18 07:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-02T05:37:13Z

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber stortingspresident Olemic Thommessen (H) om å trekke seg.

Hvis ikke bør partiene som valgte ham finne en ny stortingspresident, mener Støre. Det melder NRK .

– Vi fikk en redegjørelse fra stortingspresidenten onsdag. Vi har tenkt oss om etter den redegjørelsen, og har kommet til at det er riktig å anmode stortingspresidenten om å trekke seg, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til Politisk kvarter på NRK.

Støre er svært kritisk til stortingspresidentens håndtering av byggeprosjektet å Stortinget, som har kostet over 1 milliard mer enn først planlagt .

Vil ikke fremme mistillit eller nyvalg

Støre mener Thommessen knapt har foretatt seg noe fra slutten av fjoråret og frem til møtene i februar.

– Da har han ikke vært så på denne saken som han burde vært. Det gir ikke god tillit for at det blir tilstrekkelig oppfølging i den kritiske fasen vi nå går inn i, mener Støre.

Støre, som leder Stortingets største parti og dermed kan kreve nyvalg av stortingspresident, sier imidlertid at han ikke ser poenget med å fremme mistillit eller å kreve nyvalg.

– Det mener jeg er litt anstaltmakeri. For det flertallet som valgte Thommessen, er der fortsatt. Så lenge KrF, Venstre, Høyre og Frp står ved det, er det ikke noe poeng i en ny avstemning. De får vurdere om de vil komme med en ny kandidat, eller om de vil stå bak den samme presidenten, sier han til NRK.

Støre sier videre at han mener Thommessen ikke har brukt erfaringen sin på en god måte.

– Den skulle ha ført til at han la om rutinene og kom mye tettere på for å få løpende informasjon, sier han.

På spørsmål om Thommessen bør vente med å trekke seg til etter at han skal informere Stortinget på et møte tirsdag neste uke sier Støre at «det får være opp til ham».

Feilinformerte

Så langt har regningen for byggeprosjektet kommet opp i 2,3 milliarder kroner. Den siste kostnadssprekken er på 500 millioner.

Dagen før stortingspresident Olemic Thommessen (H) sa fra Stortingets talerstol 20. desember at prislappen på byggeprosjektet lå fast, kom det frem i et møte i prosjektrådet frem at budsjettet ville sprekke.

Likevel sa stortingspresidenten fra talerstolen følgende fra talerstolen på Stortinget 20. desember:

«Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling».

I oppvaskmøtet bak lukkede dører på Stortinget onsdag denne uken, skal Thommessen dessuten ha sagt at han ikke husker møtet i prosjektrådet, der blant andre Stortingets sparkede direktør Ida Børresen deltok.

– Stortinget har bedt presidentskapet om å gi løpende og tidsriktig informasjon, ikke feil informasjon. Informasjonen vi fikk 20. desember, var feil. Det visste ikke Thommessen, og det tviler jeg ikke på, men det var feil informasjon, sier Støre til NRK.

Se intervjuet med Støre etter Olemic Thomessens redegjørelse i videoen under:

Høyre: Avventer redegjørelsen

Etter Stortingets møte tirsdag denne uken ble stortingspresidenten spurt om han har tar noe selvkritikk etter byggesmellen.

– Jeg er ydmyk på at her er det mye som kunne vært gjort annerledes, sier Thomessen, og påpeker at prosjektet kom skjevt ut fra begynnelsen av – før hans tid som stortingspresident, sa Thommessen til pressen da.

Han innrømmer også at det ikke har vært nok kompetanse i prosjektet, der presidentskapet har vært byggherre.

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) sier til NRK at han synes det er rart at Støre ikke venter på redegjørelsen, som kommer tirsdag neste uke.

– Støre har stått i front for å få en redegjørelse fra et samlet presidentskap i Stortinget. Den kommer tirsdag neste uke. Da er det rart at han ikke gidder å vente på den redegjørelsen, men tydeligvis allerede har konkludert, sier Asheim til NRK.