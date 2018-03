Støre om mistillitsforslag mot Listhaug: – Det hun sa i Stortinget nå, gjør det mer aktuelt å vurdere

Publisert: 15.03.18 09:51 Oppdatert: 15.03.18 11:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-15T08:51:42Z

Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier fra Stortingets talerstol at hun ikke hadde til hensikt å knytte Facebook-innlegget til 22.-juli-terroren.

En samlet opposisjon på Stortinget vedtar i dag sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug . Statsminister Erna Solberg har måttet gå ut og beklage på hennes vegne - men det har vært taust fra justisministeren selv.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa torsdag at det var påfallende at Listhaug selv ikke har beklaget utspillet.

Når Listhaug møter i Stortinget, uttaler hun at det aldri var hensikten hennes å knytte Facebook-innlegget til 22. juli-terroren.

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret over kommunikasjonen i denne saken, sier hun.

Bakgrunnen for hennes omstridte Facebook-innlegg var debatten om regjeringens forslag om at statsborgerskap kan fratas fremmedkrigere uten domstolsbehandling. Den saken blir debattert i Stortinget torsdag.

Støre: – Sterkt kritikkverdig

Støre sier i Stortingets vandrehall at Listhaug ikke unnskyldte de «rette tingene».

– Vi har holdt innlegg i denne salen og vil stemme for kritikken som kommer senere i dag. Men jeg må nå med min gruppe ta en ny vurdering av mistillitsforslaget som ble lagt frem i salen i dag, sier han med henvisning til Rødts mistillitsforslag, sier han til VG.

– Det hun sa i stortinget i dag, gjør det mer aktuelt å vurdere, sier Støre.

Ap-lederen svarer i Stortinget at Listhaugs beklagelse ikke holder.

– Statsråden vitner ikke om å ha skjønt hva det handler om. Hun mener kommunikasjonen har rammet og sier hun ikke fatter at folk reagerer med trusler mot ofre, sier han.

Etter kritiske bemerkninger i Stortinget fra Senterpartiets Wilfred Nordlund om unnskyldningen er uforbeholden, svarer Listhaug at hun mener at den er det.

– Jeg er lei meg for å ha såret de som opplever dette som vanskelig og er opptatt av at disse unnskyldningene blir tatt imot av Stortinget. Jeg håper å bli trodd på at dette er noe jeg mener, sier Listhaug.

Sanner gir uforbeholden unnskyldning

Utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) sier følgende når han går på Stortingets talerstol:

– Jeg er her som ansvarlig statsråd for saken om endringer i statsborgerloven. Jeg har også fått et oppdrag fra statsministeren. Hun har bedt om at jeg på vegne av regjeringen gir en uforbeholden unnskyldning til de vi har såret med vår kommunikasjon om saken, sier han.

Sanner legger til at kommunikasjon som kobler terror og Arbeiderpartiet forståelig nok har skapt sterke reaksjoner og følelser.

– Det er viktig for meg og regjeringen at denne unnskyldningen gis fra Stortingets talerstol. Alle har ansvar for det politiske ordskiftet. Politiske leder bærer det største ansvaret, sier han.

Beklager kommunikasjonen

Listhaug sier til Dagbladet torsdag at hun tar det på alvorlig at det blir fremmet kraftig kritikk mot henne i Stortinget.

– Statsministeren har på vegne av regjeringen sagt unnskyld. Jeg vil også si unnskyld for kommunikasjonen i saken. Spesielt rettet til dem som ble rammet av terroren i Norge i 2011, sier Listhaug til avisen.













1 av 5 STERK KRITIKK: Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei ned fra talerstolen med Sylvi Listhaug i bakgrunnen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Støre: – En grov og feilaktig påstand

Ap-leder Jonas Gahr Støre starter i et innlegg med å argumentere for Aps posisjon i saken om utløste det hele, før han vender seg mot debatten om Facebook-innlegget til Listhaug:

– Uenigheten i synet på om departementet eller domstolen skal til for å frata statsborgerskap, motiverte altså Listhaug til å mene at Arbeiderpartiet går terroristenes ærend.

Han rettet også kritikk mot Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim.

– Dette handler om en grov og feilaktig påstand som rammer og sårer, og er en fullstendig avsporing fra debatten, slår Støre fast fra Stortingets talerstol.

Blant andre SVs Audun Lysbakken, Senterpartiets Marit Arnstad og KrF-leder Knut Arild Hareide kommer med flengende kritikk av Listhaug fra talerstolen.

Hareide omtaler Facebook-innlegget som «usaklig, spekulativ og feilaktig».

Se Frp og Ap i debatt om innlegget det ble bråk av:

Opposisjonen med sterk kritikk

Rødt fremmet torsdag et mistillitsforslag mot Listhaug i Stortinget, som de vil ha behandlet den 20 mars.

Opposisjonen, med Ap, Sp, SV, MDG, KrF og Rødt, har imidlertid samlet seg om å vedta følgende kritikk:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»