REGJERINGSSKIFTE? Sylvi Listhaug kan være med på å felle regjeringen hvis Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål. Foto: Hallgeir Vågenes

Slik kan Sylvi Listhaug føre Norge inn i krise

Publisert: 17.03.18 16:33 Oppdatert: 17.03.18 17:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-17T15:33:21Z

Tirsdag er det duket for et politisk drama på Stortinget, når mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal stemmes over. Dette er de mulige utfallene.

– Dette kan være begynnelsen på slutten for regjeringssamarbeidet, sier valgforsker Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) til VG.

Siden fredag 9. mars har det rast rundt justisminister Sylvi Listhaug , etter at hun la ut et innlegg på Facebook med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Med innlegget fulgte et bilde av væpnede krigere.

Det vakte sterke reaksjoner, blant annet hos Ap-leder Jonas Gahr Støre. Onsdag gikk statsminister Erna Solberg ut og beklaget på vegne av regjeringen, men det var ikke nok. Torsdag fremmet hele opposisjonen på Stortinget forslag om sterk kritikk mot Listhaug – den nest sterkeste reaksjonen en statsråd kan få etter et mistillitsforslag.

Og tirsdag skal det altså voteres over om Stortinget fremdeles har tillit til Sylvi Listhaug. Her er de mulige utfallene av den betente situasjonen:

1. Kristelig Folkeparti stemmer for å felle Sylvi Listhaug ved mistillitsforslag:

Sp har bestemt at de vil stille seg bak et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, som partiet Rødt tok initiativ til på torsdag.

Det er ikke lenge siden KrF ble støtteparti for den borgerlige regjeringen. Nå kan de avgjøre dens skjebne, sier Tuastad.

– Det er de taktiske avveiningene i KrF som avgjør hva som skjer. Og der er det hensyn som taler både for og mot mistillitsforslag.

2. Erna stiller kabinettspørsmål FØR Stortinget stemmer over et mistillitsforslag:

Hvis Erna Solberg bestemmer seg for å stå bak Listhaug, kan hun stille kabinettsspørsmål før det stemmes på Stortinget. Det vil si at Solberg ber Stortinget velge alle eller ingen. Hvis det blir flertall for kabinettspørsmålet, må hele regjeringen gå.

– Jeg tror ikke Solberg vil stille seg i en slik posisjon. Hun vil enten flytte på Listhaug før Stortinget møtes igjen, eller stille kabinettsspørsmål før et mistillitsvotum slik at Stortinget må felle eller beholde regjeringen, sier statsvitenskap-professor Janne Haaland Matlary.

Hun har tidligere vært statssekretær for KrF og er nå medlem av Høyre.

– Jeg mener det er mye mer sannsynlig at Solberg stiller kabinettspørsmål enn at hun lar Listhaug gå ut av regjeringen alene. Det er tross alt Høyre-Frp-samarbeidet som er det sentrale samarbeidet på høyresiden, tror Tuastad.

Stemmer Stortinget for kabinettspørsmålet, kan Lishaug kaste Norge ut i en politisk krise, hvor vi plutselig står uten regjering.

3. Stortinget stemmer over mistillit:

Alle partiene på Stortinget har bestemt hvordan de stiller seg til mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Så langt har Ap, SV, Sp og Rødt bestemt seg for støtte forslaget.

Høyre og Frp vil stemme mot, mens KrF skal bestemme seg på et ekstraordinært landsmøte mandag.

Det som taler for, er at KrF allerede har funnet seg i mye fra Listhaug som støtteparti. Tuastad tror partiet vil få forståelse blant sine kjernevelgere hvis de velger en hard linje. Likevel tror han det vil være vanskelig for KrF å felle den borgerlig regjeringen. Mange av velgerne deres assosierer seg fortsatt med den politiske høyresiden.

– På den ene siden kan de bli Sylvi Listhaugs redningsmenn. På den andre siden kan de bli partiet som feller den borgerlige regjeringen. Det er klart at dette er en alvorlig situasjon.

3. Solberg fortsetter uten Listhaug:

Solberg kan velge å fortsette uten Listhaug, men det kan sette statsministeren på kant med Frp. Hvis Siv Jensen sier at Frp ikke vil være med i regjering uten Listhaug, ryker det blå regjeringssamarbeidet. Indre bråk i partiet kan føre til at regjeringen går i oppløsning.

4. Erna Solberg stiller kabinettspørsmål etter at mistillitsforslaget er stemt over:

Solberg kan velge å stille kabinettspørsmål etter at mistillitsforslaget er stemt over, hvis Stortinget bestemmer at Listhaug må gå.

Da kan KrF igjen sitte med regjeringens skjebne i sine hender. Matlary tror et kabinettsspørsmål er det mest sannsynlige utfallet, og at KrF vil stemme mot å felle regjeringen:

– Skal KrF bli regjeringens banemann etter at Listhaug har lagt seg paddeflat? Skal KrF innsette en Ap-SV-Sp regjering de selv ikke er med i? Jeg vedder en god vinflaske på at de ikke skjer. Listhaug har dummet seg kraftig ut, og det ser alle klart, men dette er ikke av en alvorlighetsgrad som bør føre til regjeringsskifte, sier Haaland Matlary.

5. Sylvi Listhaug flyttes til et annet departement

Senterpartiet åpnet tidligere i uken for at mistillit kan unngås hvis Sylvi Listhaug flyttes til et annet departement.

– Det eneste som kan stoppe mistillitsforslaget, er at hun innen tirsdag skaffer seg en justisminister som hun kan ha tillit til, og som gjør det statsministeren bestemmer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG .

Lørdag stilte både Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide seg positive til denne løsningen. Spørsmålet er imidlertid om regjeringen kan akseptere denne løsningen. Hverken partileder Siv Jensen i Frp eller statsminister Erna Solberg har besvart VGs henvendelser om saken lørdag.

Frp-høvding Carl I. Hagen sier til VG at forslaget er «det frekkeste han har hørt», og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er også kritisk.

– Det er helt uhørt at en opposisjonsleder skal bestemme hvem som skal bekle statsrådspostene. Jeg forventer at Erna og Siv ikke aksepterer det, sier han til NTB.