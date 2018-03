MOTSTAND: Ap-leder Jonas Gahr Støre har møtt stor motstand på partiets landsstyremøte mot å si ja til EUs tredje energipakke. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Flertall i Ap støtter Støres strøm-kompromiss

Publisert: 14.03.18 10:14 Oppdatert: 14.03.18 10:56

EU og Brussel skaper igjen hodebry for Ap. Partileder Jonas Gahr Støre har jobbet hardt det siste døgnet for å unngå en kraftfull prestisjesmell om tilslutning til EUs energipakke og ACER i Aps landsstyre.

Onsdag formiddag sluttet et stort flertall i landsstyret seg til et kompromiss. En tredel av forsamlingen stemte imot, men uten at det var fremmet et motforslag.

– VI har fått et bredt flertall i landsstyret, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Ap har stilt ufravikelige forutsetninger som skal skrives inn i vedtak i Stortinget, legger han til

Men motstanden var tung denne gang:

– VI i AUF skulle helst sett at vi utsatte å ta stilling til dette fram til fjerde energipakke foreligger, slik at vi hadde visst mer. Men mye av kritikken er imøtekommet i vedtaket, og det gjenstår å se om Ap får gjennomslag i Stortinget for vilkårene, sier AUF-leder Mani Hussaini til VG.

Kraft i norsk eie

Bak lukkede dører i landsstyret har Ap-ledelsen argumentert med at regjeringspartiene allerede har kommet partiet i møte på sentrale krav, som handler om nasjonal kontroll over energiressursene, ifølge VGs opplysninger

Vedtaket som Ap-leder Jonas Gahr Støre straks skal presentere, har tunge forutsetninger om nasjonal kontroll.

Krav er innfridd

Men VG erfarer at mange av disse forutsetningene skal allerede være klarert med regjeringspartiene i forhandlinger med Ap i Stortinget.

– Det aller viktigste for oss er at kraften vår er i norsk eie og under norsk styring. og at det er gode rammevilkår for industrien, sier AUF-lederen.

Støre svarer slik på VGs spørsmål om han kan garantere at Aps forutsetninger vil bli innfridd:

– Det gjenstår noe arbeid. Men jeg har god tro på at vi får gjennomslag.

Ap-lederen sier at han har lyttet til partiets grasrot og forsøkt å innarbeide de innvendingene som har kommet i Ap og fagbevegelsen. At et stort mindretall mente noe annet enn ham, mener Støre følger av at han leder et parti med en levende debatt.

– Et nei ville skapt betydelig usikkerhet for industri og arbeidsplasser. Og for EØS avtalen. sier Støre.

Maktkamp

Det har i flere uker foregått en beinhard maktkamp internt i Ap om de skal si ja eller nei til regjeringens forslag om norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, inkludert EUs energibyrå Acer.

Over hundre Ap-ordførere har bedt partiet si nei til forslaget.

Fire av LOs største forbund, Fagforbundet, Fellesforbundet, EL og IT Forbundet og Industri Energi har lagt seg på nei-siden, og mandag sa LOs sekretariat nei til norsk tilslutning:

–Ut fra den kunnskapen vi har nå, er det full samling i LO om å si nei, sa LO-sekretær Are Tomasgard til NTB etter møtet.

– Tapt råderett

Saken ble lagt på bordet til Aps landsstyre mandag og en redaksjonskomite jobbet til langt på natt for å finne formuleringer, som de kunne samles om.

Ifølge VGs opplysninger var det et mindretall i redaksjonskomiteen som ville avvise kompromissforslaget.

Motstanderne frykter tapt råderett over vannkraften og høyere strømpris for industrien.

Saken skal etter planen avgjøres i Stortinget 22. mars, men allerede onsdag ettermiddag eller kveld skal Stortingets energi og miljøkomite avgi sin innstilling.

Advart mot nei

Ap-leder Jonas Gahr Støre har hele tiden ment at Ap ikke kan si nei og har argumentert kraftig for det, blant annet i Klassekampen .

Om Ap skulle si nei, ville det bety at et allerede kriserammet Ap, etter valgnederlaget, Giske og Metoo, fremstod som splittet i en prinsipiell viktig sak, hvor partilederen har stått på den ene siden og LO på den andre.

Det som gjør det spesielt betent, er at det er LOs medlemmer Ap satser på å vinne tilbake i hopetall, slik at oppslutningen om partiet igjen kan nå 30 prosent, etter krisemålinger langt under 25 prosent .

Ap-kilder sier til VG at et stort flertall av de som tok ordet i saken på landsstyremøtet mandag, argumenterte for at Ap må si nei og kreve mer utredning av konsekvensene for norsk energipolitikk av å slutte seg til EUs pakke.

Men Støre har stått på sitt og flere har oppfattet det som at han nesten har stilt kabinettspørsmål om saken.

En sentral kilde sier det slik:

– Aps landsstyre kan ikke gå splittet fra hverandre i denne saken. Partiet trenger at det finnes en samlende løsning.

VG er kjent med at Espen Barth Eide, partiets energi- og miljøtalsmann, har forsikret landsstyret bak lukkede dører om at hovedkravene fra partiorganisasjonen og fra LO allerede er på plass i forståelse mellom Ap og regjeringspartiene på Stortinget.

Regjeringen har vært avhengig av støtte fra Ap for å få flertall for energimarkedspakken i Stortinget. Men mange på nei-siden i Ap har åpent stilt seg tvilende til om de kan stole på at regjeringspartiene og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) vil stå ved disse løftene i tiden som kommer, får VG opplyst.

Acer-sjefen har flere ganger kommentert den hete debatten i Norge.