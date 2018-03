SAMMENHENG: Politiet mener det kan være forbindelser mellom skytingen på Lambertseter og mannen som ble funnet alvorlig skuddskadet på Bjørndal tidlig mandag morgen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Tre fengslet etter Lambertseter-skyting

Publisert: 13.03.18 14:43

OSLO TINGRETT (VG) Tre menn ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud etter skytingen på Lambertseter i Oslo.

De to første ukene må mennene sitte i full isolasjon. Det bekrefter politiadvokat Sturla Henriksbø overfor VG.

To av mennene nekter straffskyld etter siktelsen, bekrefter deres forsvarere Jan Christian Kvanvik og Chamkor Singh Nagra. Ingen av forsvarerne ønsker å gå inn på hva klientene har forklart i avhør.

Den tredje mannens forsvarer, Jacob Sanden Ringsrød, ønsker ikke å kommentere skaen.

De er alle siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted.

– I tillegg har alle de tre siktede hver sine siktelsesposter for mindre alvorlige lovbrudd, sier Henriksbø.

Fem pågrepet

Totalt er fem personer pågrepet etter at det ble meldt om skyting på Lambertseter i Oslo natt til mandag. De to siste pågrepne vil trolig bli fremstilt for varetekt onsdag.

De tre som blir fremstilt for fengsling tirsdag, ble alle pågrepet etter at en politipatrulje kjente igjen bilen de satt i. Den hadde tidligere blitt observert kjørende fra stedet der det ble løsnet skudd.

Føreren av bilen, den 32 år gamle mannen, er i tillegg til befatning med våpen siktet for truende atferd og kjøring i narkotikapåvirket tilstand.

Grytidlig mandag morgen ble en mann funnet med alvorlige skuddskader i en parkeringshus på Bjørndal i Oslo. Politiet ser de to episodene i sammenheng og knytter de til et oppgjør i et kriminelt miljø.

Tilstanden for den skadede mannen, som er tidlig i 30-årene, er fremdeles alvorlig.

Væpnet aksjon i Østfold

Tirsdag formiddag gikk Oslopolitiet til væpnet aksjon mot en privat adresse i Askim i Østfold.

Politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for Oslo politidistrikts avdeling for alvorlig kriminalitet, sier til VG at politiet jobber aktivt med pågripelser i kjølvannet av to skyteepisoder i Oslo i helgen.

Hun ønsker ikke å kommentere politiaksjonen i Askim i detalj på nåværende tidspunkt.

– Det er mye aktivitet i disse sakene. Vi vil komme med flere opplysninger når vi har noe mer konkret. Det er ingen flere pågrepne foreløpig.

