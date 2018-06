VELKOMMEN: Da 300 soldater fra US Marine Corps kom til Værnes i 2017, møtte ordfører Ivar Vigdenes (til venstre) opp med blomsterhilsen til sjefen, oberst Douglas Bruun. Foto: Ned Alley/ NTB scanpix

Stjørdal-ordføreren: Intet problem flere amerikanske soldater

BRUSSEL (VG) Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal, vertskommunen for 300 amerikanske marinesoldater, har ingen problemer med at USA vil doble antallet soldater på Værnes.

– Det er ingen byrde for oss, snarere tvert imot. Vi har fått 15–20 nye arbeidsplasser på Værnes som en direkte konsekvens. Indirekte kommer det økt omsetning i lokalsamfunnet fra de amerikanske soldatene, som vi har gode erfaringer med, sier Vigdenes til VG.

– Er alle i Stjørdal kommune like positive som deg?

– Jeg opplever ikke at det er kontroversielt. Det vil alltid være noen som er uenig og noen som er veldig uenig. Slik jeg bedømmer det, er de argeste motstanderne plassert godt ute på venstresiden på den politiske skalaen, sier han.

Protest

Fredag gikk SV-leder Audun Lysbakken ut i VG og krevde en åpen debatt om de amerikanske planene for økt militær øvingsvirksomhet i Norge.

Kravet kom etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekreftet overfor VG at regjeringen har samtaler med USA på etter forespørsler fra amerikanerne om mer trening i Norge.

De kjente stedene for økt amerikansk tilstedeværelse er Stjørdal, og flystasjonene på Rygge og Andøya.

VG har snakket med ordførerne i alle tre kommunene.

Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien (Ap) sier at hun ikke har fått informasjon om USAs ønske om å bruke Rygge flystasjon til fremskutt kampflybase i en konflikt.

Ikke overrasket

Ordfører Jonni Solsvik (H) på Andøya har heller ikke fått direkte informasjon fra norske myndigheter. Han legger til at han ikke er overrasket over at USA ønsker å fly P8-overvåkningsfly fra Andøya, etter at Stortinget vedtok å flytte de norske overvåkningsflyene til Evenes når nye fly ankommer.

– Personellkrisen på flystasjonen er en varslet krise, som vi påpekte allerede da nedleggelse ble diskutert i Forsvarets langtidsplan. Frontmiljøet i NATO på maritim overvåkning er sårbart, og nå er det i oppløsning. Så det er lett å tenke seg at det vi har lest om at USA kommer med overvåkningsfly har sammenheng med denne krisen, men det vet altså ikke ordføreren sikkert, sier Solsvik.

Ingen formell klarering

I Stjørdal har ordfører Ivar Vigdenes jevnlig kontakt med de militære sjefene på Værnes, men planen om utvidelse av styrken er ikke formelt klarert med kommunen:

– Vi er vant til allierte soldater, og her snakker vi om å øke fra 300 til 630 soldater på rotasjon. For oss fremstår det som en semantisk diskusjon, når vi snart skal ta imot 40.000 soldater til den store NATO-øvelsen i Midt-Norge. Den er det ingen som diskuterer, sier Vigdenes.