Steinblokk på flere tonn falt ned på hytte

To personer som lå og sov slapp unna med skrekken da steinblokken traff hytta. – De har hatt ekstremt flaks, sier politiet.

Klokken 02.41 natt til søndag fikk politiet telefon fra en person som fortalte at en stein hadde rast ned på en hytte i Spangereid i Lindesnes .

– Han snakket tysk, så det var litt vanskelig å forstå. Etter hvert fikk vi en engelsktalende mann på telefon, som kunne forklare oss at det var snakk om en stor steinblokk, sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG.

Politiet sendte da en patrulje, og kom etter hvert frem til stedet sammen med brannvesenet.

– Da viser det seg at det er en steinblokk på flere tonn som har rast ut fra fjellsiden og ned på hytta, hvor to personer lå inne og sov. De er begge uskadet, men har hatt ekstremt flaks som ikke ble truffet, sier han.

Politiet har vært i kontakt med hytteeieren, som har fortalt at hytta er leid ut. Ifølge operasjonslederen er det fortsatt uklart om personene de har snakket med er de samme som de som lå og sov i hytta.

– Vi har sperret av området. Det skal ikke være fare for andre personer eller hytter i umiddelbar nærhet, men det er fare for at mer skal rase ut fra fjellsiden, sier Hyberg.