LEMPET OVER: 21-åringen skal ha blitt lempet over rekkverket i 7. etasje. Da han ble funnet død, hadde han store knusningsskader. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Kilder om høyblokkdrapet i Fyllingsdalen: 21-åring slo kamerat med flaske

Publisert: 04.06.18 08:48 Oppdatert: 04.06.18 09:11

INNENRIKS 2018-06-04T06:48:35Z

Den 21 år gamle mannen har forklart at han slo kameraten i hodet med en flaske før han lempet ham ut fra syvende etasje. Politiet jobber nå med å få svar på flere ubesvarte spørsmål.

Det får VG opplyst.

Den 21 år gamle mannen og hans mor ble mandag 26. mars i år siktet for å ha drept en annen 21 år gammel mann som oppholdt seg i leiligheten etter at alle tre hadde vært på byen kvelden før.

Politiet mistenker mor og sønn for å ha utøvd vold mot mannen og lempet ham over det midlertidige rekkverket utenfor leiligheten i høyblokken i Fyllingsdalen, eller medvirket til dette natt til fredag 23. mars. Rekkverket var satt opp i forbindelse med oppussing.

Moren, en kvinne i slutten av 40-årene, nekter straffskyld, mens sønnen har erkjent drapet.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at det trengs to personer for å få den nå avdøde mannen over det 1,2 meter høye rekkverket, men moren har forklart at hun sov og ikke fikk med seg volden.

Kranglet

Kvelden før var alle tre ute på byen i Bergen, blant annet på den kjente puben Pingvinen. Politiet har sett alle tre på videoovervåkning fra bussen hjem til Fyllingsdalen.

Den drapssiktede mannen har tidligere sagt seg villig til å forklare seg, og forklarte da at det er flere hendelser han ikke husker, selv når han blir foreholdt videomateriale.

Den drapssiktede moren har forklart at sønnen og vennen kranglet litt etter at de kom hjem fra byen, men at dette ordnet seg.

Endret forklaring

Først forklarte den drapssiktede 21-åringen at det hele var et uhell, og VG fikk tidlig opplyst at mannen da forklarte at vennen hans hoppet fra 7. etasje. Deretter endret han forklaring og tilsto drapet.

Fikk en «dårlig følelse»

21-åringen forklarer at han, etter de tre kom hjem fra byen, gikk for å kjøpe sprit før han returnerte til leiligheten.

Han forklarer at han deretter fikk en dårlig følelse, uten at han i avhør har forklart seg nærmere om årsaken til dette.

Det var etter det at han slo kompisen med flasken, og den videre volden etterlot seg tydelige spor etter kamp i leiligheten. Politiet har også funnet knust glass i bakhodet på offeret, ifølge VGs opplysninger.

21-åringen forklarer at han deretter lempet kameraten over rekkverket, som tilsvarer et fall på om lag 20 meter.

Samme morgen ble den avdøde funnet død like ved parkeringsplassen utenfor høyblokken.

Ubesvarte spørsmål

Flere spørsmål står fortsatt ubesvart for politiet:

Det viktigste er å få svar på hvilket tidspunkt døden inntraff og hvilken hendelse som utløste døden. Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer ifølge VGs opplysninger ikke med noe sikkert om dette.

Rapporten konkluderer ifølge VGs opplysninger med at han kan ha dødd av volden i leiligheten, men uansett av fallet fra syvende etasje ettersom mannen har store knusningsskader forenlig med dette.

Et annet spørsmål er hvilken rolle mor og sønn har og videre hva som eventuelt var motivet for drapet.

Kvinnens forsvarer, Kaj Wiggum, ønsker ikke å kommentere spørsmål om hva kvinnen har forklart om natten. Bjarte Aarlie, 21-åringens forsvarer, ønsker heller ikke kommentere denne saken.

Mange avhørt

Politiadvokat Inger-Lise Høyland opplyser til VG at politiet mener å ha et bilde av hva som skjedde denne natten. Hun vil ikke kommentere konkrete saksopplysninger fra etterforskningen.

Hun opplyser at 50 vitner er avhørt i saken.

– Vi har en oppfatning av hendelsesforløpet, mer kan jeg ikke si nå, sier politiadvokaten.