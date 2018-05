SIKRER: Brannvesenet og politiet holder på med sikringstiltak flere steder i Oslo på grunn av vinden. Foto: Thor Håkon Ulstad

Vinden skaper farlige situasjoner i Oslo

Brannvesenet melder om flere utrykninger over hele byen på grunn av vindens herjinger. Det har blitt meldt om blant annet løse takplater, trær over veien og vinduer som har knust.

Dagen før 17. mai melder politiet på Twitter om vind i Oslo som skaper farlige situasjoner.

– Vinden tar tak i blant annet stillas, byggemateriell, gjerder og vinduer, som ikke er sikret godt nok. Disse blåses bort og skaper farlige situasjoner, melder politiet.

Vinduer slamrer og knuses

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbransen, forteller til VG at det er ulike steder i Oslo som er rammet av vindkastene. Lindeberg, Frogner, Bygdøy og ved Operaen er steder hvor det har kommet meldinger om hendelser.

– Det har vært meldinger om trær som har brutt en strømledning, et tre som har veltet over veien og vinduer som slamrer og knuses, sier han.

Han anslår at det har kommet rundt åtte-ti meldinger til politiet de siste tre timene. I tillegg har patruljer ute observert flere hendelser. Politiet har ikke fått melding om at noen har mistet strømmen.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund sier de har fått melding om strømbrudd flere steder i østlandsområdet. 341 kunder er uten strøm på Eidsvoll, 364 på Nes og 387 i Spydeberg.

Jobber med sikringstiltak

På Schous plass knuste et vindu i fjerde etasje, og Gulbrandsen sier at det var heldig at ingen sto under.

– Hadde det falt ned på noen hadde det vært ille, sier han.

Brannvesenet og politiet jobber med sikringstiltak.

