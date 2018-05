RØYKUTVIKLING: Et bilde tatt 600 meter unna avfallsanlegget, viser sterk røykutvikling fra brannen i avfallsanlegget på Revetal. FOTO: Tom-Egil Hvam

Brann hos avfallsfirma i Vestfold – naboer evakueres

Publisert: 27.05.18 08:46 Oppdatert: 27.05.18 09:25

Det brenner hos gjenvinningsbedriften Revac på Revetal i Vestfold. Tre ansatte tas hånd om av helsepersonell, og politiet ber naboer evakuere.

Meldingen om brannen kom klokka sju søndag morgen, ifølge Sørøst politidistrikt.

– Brannvesenet jobber med slukking, tre arbeidere har fått i seg røyk og blir tatt hånd om av helse, opplyser politiet .

Tom-Egil Hvam bor 600 meter unna avfallsanlegget hvor det brenner.

– Det faller ned aske over området, det er små plastbiter, og det luker, sier Hvam til VG.

Han og familien oppholder seg innendørs med dører og vinduer lukket og vurderer å evakuere.

Det lokale brannvesenet har fått hjelp av mannskaper fra både Sandefjord og Stokke, opplyser Vestviken 110-sentral .

Ifølge politiet legger det seg kraftig røyk nord for brannstedet, og de ber om at beboere forlater området.

– Politiet kjører fra eiendom til eiendom for å be beboere reise andre steder inntil videre, heter det.

Det har også bedt folk holde vinduene lukket.

– Det er blitt en stor brann, alle mannskaper i Vestfold er der, og vi har begynt å kalle inn mannskaper fra Buskerud også, sier vaktleder i Vestviken 110-sentral, Eva Hynne, til VG.

Hun bekrefter at det er mye røyk i området, og ber folk lukke igjen vinduer, dører, og skru av ventilasjonsanlegg.

– Kommer røyken rundt huset må man evakuere, sier Hynne.

Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge, ifølge selskapets nettsider .

I mai 2014 ble et selskapet rammet av en brann i et ulovlig avfallslager i et gjenvinningsanlegg. Brannen førte blant annet til at minst 1.500 kilo fisk døde. I tillegg ble det innført drikkevannsforbud i nærområdet, og to gårdbrukere ble ilagt omsetningsforbud av Mattilsynet med bakgrunn i forurensningsfaren.

Flere personer med tilknytning til selskapet måtte møte i retten, tiltalt for miljøkriminalitet, og ifølge den rettskraftige dommen ble straffene mellom 60 og 90 dager i fengsel, skriver Reavisa . Selskapet fikk en bot på 2,8 millioner kroner.