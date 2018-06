TURBULENT: Bergenspolitiet har de siste årene vært rystet av en rekke varslersaker. I februar ble det opprettet personalsak mot en politileder etter at vedkommende ble anklaget for upassende oppførsel. Foto: Vågenes, Hallgeir

Politisjef gransket etter anklager om upassende oppførsel – utfallet holdes hemmelig

Publisert: 02.06.18 16:58

En høytstående leder i Vest politidistrikt ble i vinter anklaget for kritikkverdig oppførsel mot en kvinnelig kollega. Nå er personalsaken mot ham ferdig behandlet, men politimester Kaare Songstad vil ikke fortelle hva utfallet ble.

– Jeg kan bekrefte at vi har behandlet en personalsak mot en av våre ledere, opplyser politimesteren til VG.

Da Songstad mottok informasjon om saken i februar i år, ble Politidirektoratet (POD) bedt om å vurdere om saken skulle behandles som en personalsak eller varslingssak.

– POD avgjorde at saken skulle behandles som en personalsak av Vest politidistrikt . Saken er undersøkt nærmere og er nå avsluttet. Ettersom dette er en personalsak er den unntatt offentlighet og jeg kan derfor ikke kommentere dette ytterligere, skriver politimesteren i en e-post til VG.

– Hva tenker du om at vedtaket hemmeligholdes, i lys av debatten som har vært om denne problematikken det siste halvåret? Tror du publikum vil ha forståelse for det?

– Det som er viktig å få frem er at da jeg fikk opplysninger om saken i februar, tok vi umiddelbart fatt i saken og har fulgt denne opp på en grundig måte. Saken er nå behandlet og utfallet av denne kan jeg ikke kommentere. Fra vår side er det viktig at saken er håndtert på en ryddig og god måte som tar hensyn til alle involverte.

Songstad sier at protokoller fra ansettelsesrådet normalt er offentlige.

– Denne saken er ikke behandlet i ansettelsesrådet og er derfor unntatt offentlighet.

Den kvinnelige politijuristen som skal ha blitt klapset på baken av politilederen har i et notat til VG gitt en detaljert beskrivelse av hendelsen, som skjedde på et seminar høsten 2015 på et hotell på Vestlandet.

Etter middagen samlet flere seg i baren, og på dansegulvet skal politilederen ha vært beruset og klapset kvinnen på rumpen.

– Jeg ble sjokkert over handlingen, og valgte å forlate festen, skriver hun.

Hun nevnte hendelsen for to kolleger den påfølgende mandagen, men bestemte seg for ikke å gå videre med saken, med mindre det gjentok seg. Det gjorde det ikke, ifølge kvinnen.

Over to år senere ble Politiets Fellesforbund (PU) i Vest politidistrikt varslet om hendelsen, fra et av sine medlemmer. Fagforeningen varslet da politimesteren.

Dette reagerer kvinnen kraftig på. Hun skriver i notatet at hun i ettertid utviklet et godt forhold til sjefen sin.

– Når det nå er blitt en sak ut av dette, så kjenner jeg at jeg er forbannet. Min historie er fratatt meg, og jeg aner ikke hvilke opplysninger som er formidlet til hvem, og, ikke minst, i hvilken form. Jeg vet ikke hvordan jeg er fremstilt, men det kan klart legges til grunn at fremstillingen ikke samsvarer med min egen oppfattelse av hendelsen, skriver hun.

Ifølge varslingsbrevet fra fagforeningen skal politilederen ha utvist upassende oppførsel ved flere anledninger. Blant annet skal han ha kommet med flere negative kommentarer om andre politiansatte under en middag der politimesteren var til stede.

– Dette var et lukket arrangement i forbindelse med en jobbsamling. Ettersom dette er en personalsak, blir det feil av meg å kommentere dette, sa Songstad til VG tidligere i år.

Den aktuelle politilederen er nå satt til å lede et internt prosjekt i politidistriktet, som ifølge Songstad har en viktig betydning for reformarbeidet i politidistriktet.

Politimesteren sier at han skal skal tilbake til sin opprinnelige jobb når prosjektet er avsluttet. Songstad har ikke svart på VGs spørsmål om denne rokkeringen har sammenheng med personalsaken.

VG har snakket med politilederen. Han sier han ikke kan uttale seg om personalpolitiske saker til media.

Den kvinnelige politijuristen som skal ha blitt klapset på baken sier at hun ikke har noen kommentar til saken.