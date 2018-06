Norsk statsborger siktet for dobbeltdrap i Bosnia

Publisert: 05.06.18 10:41

Politiet i Norge har siktet en norsk statsborger i 40-årene for å ha drept to personer i Bosnia i 2014.

– Norsk politi har overtatt saken fra politiet i Bosnia. Han er siktet for to drap utført i Bosnia, opplyser politijurist Hans-Petter Aasen i Sørøst politidistrikt til Dagbladet .

Mannen sitter fengslet i Norge for familievold. I september 2015 ble han først frikjent for dobbeltdrapet i Bosnia , men frifinnelsen ble senere opphevet.

Innen opphevelsen hadde imidlertid mannen frasagt seg sitt bosniske statsborgerskap, men beholdt sitt norske. Dermed var han i utgangspunktet fri, helt til norsk politi fattet interesse for ham.

Siden da har norsk politi arbeidet for å få saken overført hit. Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt var tidligere jurist i saken. I april sa hun at det var etterforskningsarbeidet i Norge som gjorde at de ba om å overta.

– Vår interesse i saken er at dette er en norsk statsborger bosatt i Norge, og man skal ikke slippe unna grov kriminalitet bare ved å bytte statsborgerskap. Det er ingen garanti for at det blir tiltale i Norge, men vi vil i alle fall forsikre oss om at alt i saken har kommet fram først, sa Mathiassen da.

I april sa mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til avisen at han stilte seg undrende til det norsk politi har foretatt seg i saken.

– Vi har skjønt fra juristene i Bosnia at norsk politi har vært svært aktive for å prøve å overta saken. Det er litt rart, da den ikke har noe med Norge å gjøre, sa Elden.

Han la til at det trolig ikke er lovlig å tiltale mannen på nytt for noe han er frifunnet for. Selv tror advokaten at svaret på hvem som utførte dobbeltdrapet, ligger et annet sted enn i Norge.

– Vi tror løsningen på den ligger i Bosnia, der den egentlige drapsmannen trolig bor. Det er en sak med mange løse ender, og mange har drapsmotiv, så vi får mye arbeid i Bosnia de neste årene, sa Elden.