Klarer du å se hvilket pass som er ekte?

Publisert: 29.05.18 15:32 Oppdatert: 29.05.18 16:06

INNENRIKS 2018-05-29T13:32:05Z

Politiet advarer om dårlig standard på deler av ID-arbeidet i Norge – og at det avsløres for lite ID-juks blant asylsøkere. Ta vår test for å se om du klarer å avsløre de falske dokumentene!

VG ble i mai med da politiet aksjonerte mot en straffedømt mann som har vært ulovlig i Norge i åtte år . Men selv om han under aksjonen ble tatt for befatning med opium for tredje gang, er det sikkert han blir returnert til hjemlandet.

For de vet ikke hvem han er.

Asylsøkere med avslag blir boende i Norge i årevis uten å bli sendt ut – også om de har begått lovbrudd.

Politiet sier det avsløres for lite ID-juks i Norge og ber om en totalgjennomgang av hele feltet. Så flere falske førerkort og pass kan avsløres.

I quizen over kan du selv se om du klarer å avsløre de falske dokumentene.

Vil du lære mer om ID-juks?

Se hvordan etterforskerne jobber i denne arkivvideoen: