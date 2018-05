1700 NRK-journalister ut i streik

Publisert: 15.05.18 11:58 Oppdatert: 15.05.18 12:37

Nesten 12 timer på overtid brøt meklingen mellom Norsk Journalistlag og Spekter/NRK sammen.

Partene i NRK-oppgjøret møttes til mekling mandag formiddag. I over et døgn satt de sammen i et forsøk på å finne en løsning, men like før klokken 12 tirsdag formiddag sa journalistenes forhandlingsdelegasjon stopp.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene. Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1700 journalister ut i streik, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmekleren.

– Det er klart det er dramatisk, når man må gå til det skrittet å streike. Vi skulle gjerne ønske at motparten hadde lyttet til våre argumenter. Men det har vi ikke opplevd. Vi hadde tre krav. Ingen av dem ble innfridd, sier Aune til VG.

De ansatte går ut i strek fra klokken 13.01, melder NRK .

- For det første ville vi ha en forsikring om kompetanseutvikling for ansatte. Det var de ikke villige til å gi oss. For det andre er det store lønnsforskjeller mellom vikarer, tilkallingsvikarer og andre ansatte, noe vi ønsker å gjøre noe med. Men vi fikk ingen enighet rundt dette heller. Det tredje punktet er økonomibiten. I dag er avstanden i lønn 110.000 fra våre medlemmer, sammenlignet med medlemmer i andre mediehus. Vi har ikke noe mål om å bli lønnsledende, men ber om å ta inn dette forspranget. Heller ikke her ble vi enige, sier Aune.

Store konsekvenser

Streiken vil få umiddelbare konsekvenser for tilbudet til NRK. Statskanalens tjenester som direktesendt radio, TV, nyhetssendinger, nyhetsdekning og strømming av innhold på nett vil bli rammet av storstreiken.

– Det betyr at vi nå ber om at våre streikende tas ut av arbeidsplassen. Så får vi se hva som skjer videre. Vi håper at det vil føre til at motparten lytter til argumentasjonen vår, forteller Aune.

– Det virker å være lang avstand mellom partene. Kan det gå mot en langvarig streik tror du?

– Vårt fokus er å få løst dette, så akkurat det vil jeg ikke mene noe om. Men vi har muligheten til å gå til dette skrittet, og så får vi bare se hvor lang tid det tar.

Det var i slutten av april at det ble brudd mellom NJ og Spekter. Ifølge journalistlaget stanset forhandlingene på et tilbud på 11.500 fra NRK og et krav på 19.500 fra de fagorganisertes side.

I tillegg til økt lønn har NJ krevd lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer, og at NRK følger opp sine ansatte og sørger for oppdatert kompetanse.

Fikk gjennomslag

Sist det var streik i NRK var i 2006. Da var de NJ-organiserte tilbake på jobb etter åtte dager.

Forhandlingsleder og nestleder i LO Stat sier til VG at de ved 12-tiden tirsdag kom i havn med et oppgjør med NRK.

- Vi fikk gjennomslag for noen viktige punkter som blant annet dreier seg om ulempetillegg og det generelle lønnsoppgjøret, sier Olsen.

Dermed blir det ingen streik for de 614 medlemmene som kunne ha blitt rammet ved et eventuelt forhandlingsbrudd.

Nyhetsjournalist i NRK Jarle Roheim Håkonsen forteller til VG at de er «forbannet og frustrert».

– Jeg tenker at dette var kjipt, men må vi så må vi. Her oppe er folk kjempeklare på at vi ikke kan tåle så mye dårligere betalt enn andre journalister vi kan sammenligne oss med. Lønnsgapet er urettferdig fra før, og vil bare øke hvis vi ikke får mer enn det NRK setter som tak. 110.000 er mye nok, og vi er forbannet og frustrert, sier Roheim Håkonsen.

Han forteller at ingen kommer til å lage nyheter, sport eller komme med andre oppdateringer på NRK radio, TV eller nett.

– NRK har ansvaret og vil ikke en gang prate med oss om å ta igjen dette gapet. Det er de som har skylda fpr at 17. mai-sendingen og prinsebryllupet ryker, sier Roheim Håkonsen.

– Så det blir ingen sendinger fra dette?

– Det kan fort skje. I hvert fall at mye av det ryker, sier han.