Luftambulanse-striden: Krangler om én setning

Hvis ikke opposisjonen på Stortinget klarer å bli enige om hvordan de vil løse luftambulanse-krisen torsdag, kan det ende med at helseministeren ikke får noen instruks fra dem.

Torsdag skal håndteringen av luftambulanse-krisen avgjøres i Stortinget. Hvis ikke opposisjonspartiene KrF, Ap, Sp, SV og Rødt kan enes om et forslag, kan det ende med at helseminister Bent Høie må løse luftambulanse-krisen selv, uten en instruks fra Stortinget.

– For meg så er det bare ikke et alternativ. Her må vi finne en løsning. Det skylder vi folkene i distriktet, og Nord-Norge spesielt, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber KrF om å bli med på et forslag der man sikrer personellet fra den gamle luftambulanseoperatøren Lufttransport. Han mener det er de som sitter med nøkkelen til en løsning.

– Jeg vil innstendig be KrF lytte til befolkningen, til distriktene og sette deres trygghet for liv og helse over hensynet til husfreden med regjeringen. Nå er det alvor, KrF sitter med nøkkelen, og de må velge riktig side og et vedtak som faktisk løser krisen. Da kommer vi ikke utenom personellet. For der ligger løsningen til krisen, eller at tjenesten kollapser hvis de ikke blir med videre.

Én setning splitter

I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen som behandles torsdag, har Arbeiderpartiet og KrF foreslått å be regjeringen «sikre luftambulansetjenesten» gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte.

Partiene på Stortinget har også mulighet til å levere inn det som kalles «løse forslag» som blir votert over i salen på lik linje med forslagene i innstillingen, også underveis i debatten.

Sp, SV og Sp har sammen kommet med et kompromiss-forslag , der de vil be regjeringen «sikre videreføring av dagens personell i luftambulansetjenesten med deres kompetanse og erfaring» enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte.

Deres foretrukne løsning er Rødts forslag om å skrote hele kontrakten med luftambulanse-operatøren Babcock.

KrFs Olaug Bollestad har bekreftet til VG at KrF ikke vil stille seg bak det nye forslaget fra de tre partiene. Arbeiderpartiets Ingrid Kjerkol sier opposisjonen ikke har kommet i mål med et forslag som gir flertall.

– Arbeiderpartiet er opptatt av å få flertall for det forslaget som opprinnelig ligger i innstillingen. Så har vi forhandlet om et forslag med Sp, SV og Rødt om en ordlyd som gir flertall. Vi er glade for at de er konstruktive og ønsker å få til et flertall bak en instruks til Høie som løser krisen og gir trygghet for liv og helse, har Ingvild Kjerkol sagt til VG om det nye forslaget.

Arbeiderpartiet har også kommet med et nytt forslag, der første setning er at de vil be regjeringen «sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres», mens resten er det samme. KrF står sammen med Ap om forslaget. I en SMS til VG avviser KrF-nestleder Olaug Bollestad kritikken fra Rødt.

– Det handler ikke om husfred, men det handler om å sikre at erfaring og kompetanse blir videreført for å sikre at pasienter og innbyggere får den hjelpen de trenger når de er akutt syke og trenger bistand, skriver Bollestad.

– Skal forhandle til siste slutt

– Det er enda flere timer igjen til saken avgjøres, vi har fortsatt tid, sier senterpartiets Kjersti Toppe til VG.

Hun sier opposisjonspartiene nå jobber på kryss for å finne en formulering de kan bli enige om.

– Jeg liker veldig godt at man er konstruktive, og jeg synes at man ser at vi begynner å nærme oss. Det er absolutt en forbedring, men vi mener vårt forslag er tydeligere på personell. Og det er det saken koker ned til. Her må man hindre kompetanseflukt. Vi kan kjøpe nye fly, men forsvinner piloter og flyteknikere er det veldig krevende – da kan beredskapen svikte. Men vi diskuterer formuleringer vi kan bli enige om, sier Toppe

– Det kan være en mulighet for at vi ikke blir enige, men jeg har stor tro på at det er mulig å få til noe her. Vi er ikke ferdig med denne saken ennå. Vi har fortsatt et mål om å få et flertallsforslag som alle kan være fornøyde med. Jeg tror det vil bli et forslag til sist, men spørsmålet er jo hvor styrende det forslaget blir.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier partiene vil «forhandle til siste slutt for å finne en løsning». Det sier også SVs Torgeir Knag Fylkesnes:

– Vi jobber videre på spreng for å se om det er mulig å danne et flertall om noe som betyr noe, og forandrer den kursen vi er på vei mot.