DREPT HER: Bak denne døren, ble den 51 år gamle mannen drept i 2016. Foto: Stella Bugge / VG

58-åring dømt for å kvalt en mann til døde på Tøyen

Publisert: 23.05.18 17:24 Oppdatert: 23.05.18 18:00

«Jeg strupte, strupte i hjel han», sa mannen i 112-samtalen. Nå er han dømt til 13 års fengsel for drap.

Rundt midnatt fredag 4. mars og lørdag 5. mars 2016, ble en 51 år gammel Oslo-mann drept i en leilighet i Tøyengata i Oslo.

Nå er en 58 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for å kvalt mannen til døde. Mannen ble også ifølge Oslo tingretts dom utsatt for massiv vold før han ble kvalt. I retten ble kvelningen beskrevet som brutal.

Uenig i skyld

Ifølge forsvareren er det andre bevis som sår tvil om domfelte er gjerningspersonen.

– Slik vi ser det har ikke retten foretatt en helhetsvurdering av bevisene. Det kan se ut som om de har plukket bevis istedenfor å foreta den helhetsvurderingen de skal foreta, sier domfeltes forsvarer, Erik Dammen Stoltz til VG.

«Han e sten død»

Det var tiltalte og en annen mann, som bodde fast i leiligheten, som meldte fra om drapet til politiet klokken halv to på natten. De kjente hverandre fra «drikkemiljøet på Tøyen» og denne kvelden og natten var begge to svært beruset. Angivelig hadde de opp mot 3 i promille.

I 112-samtalen sa 58-åringen følgende: «det var jeg som gjorde det», «jeg strupte, strupte i hjel han», «jeg s-strupe i hjel han. Han e sten død».

Den andre mannen, som ikke ble tiltalt for drap, sa følgende i samtalen: «det va han som gjorde det. Æ va ikke med på det», «Det e ikke æ som har drept han, de ska æ love dæ».

Politibetjenten som pågrep de to mennene, beskrev dem begge som «stupfulle».

Under pågripelsen sa 58-åringen: «I killed him, I killed him», mens han holdt hendene frem og viste kvelertak.

– Kranglet om 200 lapp

I de to første politiavhørene forklarte 58-åringen at han ikke husket noe. I det tredje avhøret, da han hadde fått innsyn i etterforskningen, forklarte han seg detaljert om kvelden og natten.

I retten sa han at hans første forklaringer var «tull og tøys». Han forklarte at den andre mannen, en venn av tiltalte og han som bodde i leiligheten, hadde slått og kvalt 51-åringen mens han selv var på toalettet. Retten festet ikke lit til denne forklaringen, og viste til den første 112-samtalen, samtalen med politiet på åstedet og andre bevis.

Mannen som bodde i leiligheten forklarte at da han kom hjem til leiligheten, kranglet avdøde og tiltalte «om noe øl og en 200-lapp eller noe sånt». Han forklarte at et munnhuggeri endte i et basketak, og at 58-åringen til slutt tok kvelertak på avdøde.

Mannen forklarte at han prøvde å stoppe volden, men at han da ble slått med en «kjepp». Han forklarte at han da satt seg tilbake i stolen, og så at 58-åringen tok et økseskaft og presset det mot strupen på avdøde. Etter å ha drukket litt, ringte de så politiet, ifølge mannens forklaring.

Selv om 58-åringen var svært beruset, fritar ikke selvforskyldt rus for straffansvar.

