MELDTE SEG INHABIL: Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle

Helse Nord: – Telle har ikke hatt en dobbeltrolle

Publisert: 08.05.18 16:49

INNENRIKS 2018-05-08T14:49:15Z

Helse Nord avviser i en pressemelding at styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet.

– I offentligheten skapes det nå et bilde av at styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle, blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet. Fakta er at hun ikke på noen måte har vært delaktig i anskaffelsesprosessen – og hun har ikke hatt en dobbeltrolle, står det pressemeldingen, som ble sendt ut tirsdag ettermiddag.

Norske ambulansefly har blitt satt på bakken den siste tiden. Bakgrunnen er en konflikt rundt teknikere og piloter i selskapet Lufttransport, som drifter luftambulansetjenesten, og det svenske selskapet Babcock SAA, som tar over fra neste sommer.

14 måneder før Babcock tar over luftambulansetjenesten, har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. En rekke piloter har sagt opp, samtidig som flere av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

I et debattinnlegg i avisen Nordlys anklaget fem luftambulanseleger og ledere i Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Telle for å ha en dobbeltrolle i denne saken.

– Påstandene om dobbeltrolle kommer fordi Bedriftskompetanse, hvor Telle er administrerende direktør, i januar 2017 skrev en intensjonsavtale med Babcock om å bidra i tilretteleggingen for rekruttering av nøkkelpersonell og administrativt personell – dersom Babcock vant anbudet. Intensjonsavtalen ble underskrevet 16. januar 2017 av Marianne Telle. Dette er seks måneder før anbudsresultatet kom, skriver Helse Nord i meldingen.

– Telle har ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen fått informasjon om anbudet. I likhet med resten av styret i Helse Nord RHF, fikk hun informasjon etter at anbudet var avgjort. Det var Luftambulansetjenesten HF som gjennomførte anbudet, ikke Helse Nord RHF. Marianne Telle har ikke og hadde ingen rolle i Luftambulansetjenesten HF, står det videre.

– Styreledere eller -medlemmer i styret i Helse Nord RHF har ingen del i anskaffelsesprosessen og har ikke fått informasjon underveis om hvordan tilbudene er vurdert, nettopp for å sikre at personer ikke skal kunne komme i habilitetskonflikter, skriver Helse Nord.

Meldte seg inhabil i april

Styrelederen for Helse Nord RHF, Marianne Telle, har meldt seg inhabil i saken som følge av konflikten mellom de to selskapene. Vurderingen om at Telle er inhabil i luftambulanseflysaken ble tatt i april i år fordi det var da situasjonen mellom Babcock og pilotene gikk i stå.

Bakgrunnen er bindingene selskapet hun er administrerende direktør for, Bedriftkompetanse AS, har til Babcock.

– Da det kom bekymringsmelding til styret om situasjonen som har oppstått i luftambulansetjenesten, gjorde jeg oppmerksom på at jeg ikke kan behandle saker om dette på grunn av oppdraget for Babcock. Alt som har med luftambulansetjenesten å gjøre, blir behandlet av Inger Lise Strøm, nestlederen i Helse Nord RHF, uttalte Telle til VG i går.

Nestleder i styret, Inger Lise Strøm, bekreftet til VG at hun nå behandler sakene som omhandler luftambulansetjenesten.

– Det har ikke vært aktuelt å behandle denne saken i styret tidligere. Så fort det ble aktuelt, tok vi en slik vurdering, uttalte Strøm.

