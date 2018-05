UPOPULÆR AVGJØRELSE: Donald Trump mener dagens internasjonal er urettferdig, og innfører derfor en ny toll på import av stål og aluminium, skaper sinne og usikkerhet i de mange landene som rammes. FOTO: Scanpix

Eriksen Søreide om tollen: Bidrar til å svekke USAs troverdighet

Publisert: 31.05.18 17:40 Oppdatert: 31.05.18 18:13

INNENRIKS 2018-05-31T15:40:07Z

PARIS (VG) Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener USAs troverdighet i internasjonal handelspolitikk svekkes med måten de begrunner innføringen av stål- og aluminiumstoll på.

Noen timer før fristen gikk ut, kunngjorde USAs handelsminister Wilbur Ross at USAs nye toll på import av stål og aluminium også omfatter EU , Canada og Mexico.

Det var det det internasjonale handelsmiljøet hadde fryktet, men til siste stund håpet at ikke skulle bli et faktum.

Da beskjeden kom torsdag ettermiddag, satt Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide i møte sammen med andre WTO-land i Paris.

– Jeg er bekymret over at USA nå ytterligere trapper opp proteksjonistiske tiltak i handelspolitikken, men var forberedt på at dette kunne bli utfallet, sier Søreide fra møterommet, til VG via hennes kommunikasjonsavdeling.

FAKTA: USAs ekstratoll på stål og aluminium * 1. mars kunngjorde USAs president Donald Trump at han ville innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri. * Fristen for å komme fram til en løsning ble satt til 1. mai, men Det hvite hus utsatte fristen til 1. juni. * Torsdag 31. juni kunngjorde USA at tollsatsene trer i kraft også for EU, Mexico og Canada fra 1. juni. * EU truer USA med mottiltak dersom de innfører tollen. Både Russland og Kina har klagd USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO). * Aluminium og stål er viktige eksportvarer for Norge, som ikke er unntatt tollen, men kun om lag 0,2 prosent av eksporten på nesten 50 milliarder kroner går til USA. (Kilde: NTB)

– Svekker troverdigheten

Inne på WTO-møtet i Paris sammen med Eriksen Søreide sitter også USAs handelsrepresentant Robert Lightizier. Amerikanernes ferske beslutning har vekket stor usikkerhet og bekymring i mange av landene. Eriksen Søreide er kritisk til Trumps beslutning.

– Å bruke nasjonal sikkerhet som argument for å innføre ekstra tollsatser bidrar til å svekke USAs troverdighet i internasjonal handelspolitikk, og bidrar samtidig til å undergrave det regelbaserte multilaterale handelssystemet, sier utenriksministeren.

Uklart for Norge

Det avgjørende for Norge er hvordan EU vil reagere på straffetollen fra USA, fordi den norske eksporten av stål og aluminium i all hovedsak går til det europeiske markedet.

EU-president Jean-Claude Juncker sier at Trumps beslutning gjør at de ikke har noe annet valg enn å innføre mottiltak, skriver The Associated Press. Nettopp EUs svar kan også ramme utenforlandet Norge.

Søreide føler likevel at den gode dialogen som Norge hele veien har hatt med med EU om dette, gjør at konsekvensene for norsk eksport kan formildes.

– Jeg er glad for at EU på samme måte som Norge prinsippfast står opp for det multilaterale handelssystemet ved å avvise WTO-stridige ordninger som vilkår for å få unntak.

Hva konsekvensene for norske bedrifter blir, er likevel fortsatt usikkert.

– Det er ingen avklaringer hva gjelder Norge. Vi fortsetter å følge saken i alle kanaler, og jobber også tett opp mot EU for å unngå at Norge rammes av eventuelle beskyttelsestiltak som EU innfører for å beskytte det europeiske markedet. Dialogen med EU er god, og signalene er positive, sier Eriksen Søreide fra Paris.