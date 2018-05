35 VARSLINGSSAKER: Generalsekretær John_Ragnar Aarset (bak) og fungerende UH-leder Sandra Bruflot da de orienterte om varslingssakene i Høyre i januar. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Høyre: Har behandlet 35 varsler-saker om seksuell trakassering

Publisert: 31.05.18 10:50

INNENRIKS 2018-05-31T08:50:58Z

Høyre har i løpet av våren fått inn 35 varslingssaker, som nå er ferdigbehandlet i partiorganisasjonen. I de fleste sakene er det konkludert med brudd på partiets etiske retningslinjer.

Dette opplyser Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en pressemelding.

Høyre har siden 10. januar 2018 mottatt til sammen 35 varsel om seksuell trakassering med ulike alvorlighetsgrad. Varselsakene omhandler saker som strekker seg tilbake til før 2010 og frem til i 2018, med en overvekt av hendelser og situasjoner før 2015. Sakene angår i hovedsak medlemmer eller tidligere medlemmer av Unge Høyre , men også hendelser knyttet til medlemmer av Høyre. Varslene retter seg mot 21 personer, sier John-Ragnar Aarset.

Etiske retningslinjer

– Vi har nylig behandlet ferdig og konkludert i alle varslersakene som har kommet til oss denne vinteren. I de aller fleste sakene er det konkludert med brudd på partiets etiske retningslinjer. Reaksjonene har vært alt fra skriftlig advarsel til tap av verv og posisjoner i partiet, sier Aarset.

Omfanget og innholdet i alle varslingssaker har vært en vond erfaring for oss i Høyre. Mange personer har hatt opplevelser hos oss, som de aldri skulle hatt. Alle varslere er fulgt opp så godt vi har kunnet. De er lyttet til, fått tilbud om psykolog eller juridisk bistand dersom de har ønsket. Alle sakene er fulgt opp etter mål om å komme til konklusjoner der både varsleren og den omvarslede skal oppleve en ryddig og rettferdig behandling, og at konklusjonen både skal oppleves rimelig av begge parter, sier Aarset.

Kulturendring

– Arbeidet med å skape et bedre Unge Høyre og Høyre er ikke over med dette. Vi er i gang med å forbedre partiets etiske retningslinjer baser på blant annet det arbeidet Syse-utvalget leverte like før påske og de innspillene vi har fått fra organisasjonen. Rapporten har vært diskutert bredt i partilagene våre, sier Aarset.

Forhåpentligvis vil grepene som foreslås i Syse-utvalgets rapport og oppmerksomheten #MeToo har fått lede til en kulturendring både i partiorganisasjonene, men også samfunnet for øvrig, avslutter John-Ragnar Aarset.