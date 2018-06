Isbjørnen ved Isfjord Radio på Svalbard har forsvunnet

NTB

Publisert: 04.06.18 19:17

INNENRIKS 2018-06-04T17:17:45Z

Isbjørnen som tok seg inn på matlageret til hotellet Isfjord Radio på Svalbard, er borte, opplyser Sysselmannen på Svalbard.

Etter at isbjørnen returnerte søndag kveld, ble det vurdert å fjerne den. Nå har isbjørnen forsvunnet, opplyser Sysselmannen på Svalbard i en pressemelding etter å ha undersøkt området med helikopter mandag ettermiddag.

– Vi observerte en binne med to unger et stykke lenger sør for stasjonen, men ikke hannbjørnen som har oppholdt seg i nærheten av stasjonen det siste døgnet. Det er ikke uvanlig at det er isbjørn i dette området, opplyser fungerende sysselmannsoverbetjent Vidar Arnesen.

Det hele startet da isbjørnen brøt seg inn på hotellets matlager søndag morgen og spiste en pose med sjokolade. Isbjørnen ble skremt da et helikopter kom. Den krøp ut av et lite vindu, hoppet ut av bygningen og la på sprang. Ingen kom til skade under isbjørnbesøket.

Sysselmannen opplyser at de har løpende kontakt med dem som jobber på Isfjord Radio, og at de vil rykke ut om det trengs. Folk på Svalbard blir bedt om å være forsiktige.

– Hele Svalbard er isbjørnland, og alle som oppholder seg her, må følge med og ta sine forholdsregler, sier Arnesen.