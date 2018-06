SOMMER: Selv om det ikke blir flere dager med over 30 grader fremover, kommer det fremdeles til å være varmt i store deler av landet. Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Hetebølgen er over

Publisert: 05.06.18 08:52 Oppdatert: 05.06.18 10:14

Tirsdag og onsdag blir det kjøligere sør i landet. Deretter vil vi oppleve mer eller mindre vanlige sommertemperaturer.

Siste fredag skrev VG at den voldsomme hetebølgen nærmet seg slutten . Nå har spådommen gått i oppfyllelse.

– Vi har ikke en fastsatt grense for hvor varmt det må være for at det skal kalles en hetebølge, men perioden fra 19. mai med makstemperaturer over 25 grader hver dag er over, sier statsmeteorolog Ingrid Ventsen til VG.

Etter en iskald start på våren med kulderekorder rundt om i landet har mai måned vært rekordvarm i deler av landet . Nå får vi to dager med litt kjøligere temperaturer før det blir varmere igjen.

Fremdeles varmt

Det betyr imidlertid ikke at folk sør i landet vil fryse i dagene fremover. Allerede på torsdag kan temperaturen begynne å komme opp i 25 grader på Østlandet.

– Det er ikke et veldig stabilt høytrykk lenger, så det vil nok være mellom 20 og 25 grader i den langtidsperioden som vises, men det er fare for litt mer skyer og kanskje litt nedbør innimellom. Det blir sommerlige temperaturer med litt mer vekslende vær, sier Ventsen.

Nord-Norge kaldt

Samtidig som dette gjelder store deler av landet, vil det fremdeles være en hel del kjøligere i nord.

– Trøndelag har nedbør nå, der har det også vært snø enkelte steder. Sør for Stadt (Halvøy nordvest i Sogn og Fjordane, red.anm.) vil det stort sett være over 20 grader, mens nord for Stadt vil det mange steder være kaldere enn 15 grader.

Som et tilbud til kalde nordlendinger sendte VG denne helgen en småbarnsfamilie til tropevarmen i Oslo. Det resulterte i en fantastisk helg, ifølge dem selv.

– Det gjorde veldig godt for både humøret og energien å få litt sol og varme, sa vinneren av konkurransen, Silje Olsen (30), fra Krokelvdalen utenfor Tromsø.