NEKTER STRAFFSKYLD: Her stiller Marius Groth (35) opp i et intervju med VG i mai 2013. 35-åringen hevdet den gangen at han hadde stoppet tre menn fra Romania med seks flatskjermer under armen - uten at politiet rykket ut til plassen på Skøyen i Oslo.

Politiet om Paul Simmons-saken: Nytt offer truet og lurt for penger

Publisert: 27.04.18 15:06

Først ble sørlendingen Marius Groth (35) tiltalt for drapet på Paul Simmons (25), så ble han tiltalt for drapsforsøk, bedragerier og en grov voldtekt i samme straffesak. Nå anklages 35-åringen for enda flere alvorlige forhold.

Tirsdag 15. mai starter en omfattende straffesak mot to tidligere kamerater i Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten mener at de to mennene, Marius Groth (35) og Eirik Vad (36), står bak et drap, et drapsforsøk, grove bedragerier og et ransforsøk i 2015 – noe de ble tiltalt for i fjor høst.

Groth ble også tiltalt for en grov voldtekt mot en kvinne i et skogholt i 2012, og nå må han forberede seg på å svare for enda flere kriminelle forhold.

Tiltale: Truet mann til å røyke marihuana

I en to sider lang tilleggstiltale anklages den 35 år gamle sørlendingen for å ha truet en mann til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Ifølge tiltalen, pågikk truslene og volden i perioden 12. – 16. februar 2014, på et hotell i Oslo og/eller Kristiansand.

Groth skal ha filmet alt eller deler av handlingene med en mobiltelefon.

I tillegg skal 35-åringen ha brutt ned den aktuelle mannen både fysisk og mentalt, blant annet ved å tvinge ham til å sitte i et badekar og til å røyke marihuana.

« ...skape frykt for at N.N. (journ.red. fornærmede) ikke skulle kunne puste ved å presse en pute over ansiktet hans, holde tilbake bankkort, nøkler etc.. », står det i tiltalen.

I løpet av de samme dagene i februar 2014 skal Marius Groth ha lurt den samme fornærmede mannen til å overføre 92.000 kroner til sin egen konto, ved å utgi seg som hans forretningspartner.

– Det er ikke naturlig for oss å gå inn i detaljer i straffesaken så nær hovedforhandlingen, men det presiseres at han nekter straffskyld for både drap og drapsforsøk, sier Groths forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

