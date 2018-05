IKKE BARE SKINKE: Trondheimskvinnen reagerte da hun smakte på skiven med skinke – og dette fant hun innimellom skinkesneiene. Foto: Privat

Skinken smakte metall – og her er hva som lå inni!

Publisert: 03.05.18 20:21

– Men hva er dette – det smaker metall? tenkte trondheimskvinnen og la brødskiven fra seg. Så undersøkte hun den nyåpnede skinkepakken.

Og der, trykket inn gjennom flere skiver med kokt skinke, lå en sølvskimrende metallbit, hevder kvinnen.

– Den så ut som en bøyd spiker, men det var ikke spiker, lignet mest på en maskindel av aluminium eller noe. Den hadde satt smak på resten av skinken, forteller 43-åringen til VG.

Billigskinke

Hun hadde kjøpt den 250 gram store skinkepakken på sin vanlige dagligvarebutikk – Meny på Moholt i Trondheim lørdag. Pakkens best før-dato var 13. mai.

– Dette er billigskinke som jeg helst bruker på pizza og slikt, men denne gangen skulle jeg bare ta på en skive, og det kjentes umiddelbart, så jeg la skiven fra meg.

Hun synes det var en guffen opplevelse å få et produkt med et slikt fremmedelement, som tydelig hadde både farget og satt smak på skinken i pakken.

– Det blir en stund til jeg kjøper kokt skinke, for å si det slik, sier kvinnen.

Skinken er av typen First Price, som leveres til Meny og Norgesgruppens butikker fra UNIL – som er et heleid selskap av Norgesgruppen. Av koder på pakken fremgår det at skinken er produsert i Norge av Fatland Sandefjord og pakket 3. april.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, som eier både Meny-kjeden og UNIL, sier de vil ta saken på høyeste alvor.

– Slike saker kommer opp med ujevne mellomrom, og er høyst beklagelig. Vi ber nå kunden om å komme inn med pakken så vi får undersøkt saken for å forhindre at dette skjer igjen. Det vi tror, er at gjenstanden er et metallklips som lukker plastemballasjen i enden av den uoppskårne skinkerullen, før skjæring, sier Søyland, som vil gi kunden en kompensasjon for opplevelsen.