RASFARLIG: Isblokker har falt ned fra taket og landet i veibanen natt til fredag. Foto: Christine Palmquist

Tunnelen bygda frykter: – Vi kjører gjennom med hjertet i halsen

Publisert: 15.04.18 05:10

INNENRIKS 2018-04-15T03:10:04Z

Natt til fredag raste isblokker fra taket i Ørnfjordtunnelen på Senja. Innbyggerne i bygda Fjordgård, som er nødt til å bruke den, venter på at en ulykke skal skje.

– Dette er utrolig alvorlig. Bank i bordet, det kommer til å skje en ulykke, sier Christine Palmquist, som bor i Fjordgård, til VG.

Hun er en av mange innbyggere som setter ned foten og slår alarm tunnelene de alle frykter. Det bor rundt 200 innbyggere i Fjordgård. De to tunnelene Ørnfjordtunnelen på 870 meter og Fjordgårdtunnelen på 2284 meter, som leder inn til bygda, er i svært dårlig stand.

– Det går kaldt nedover ryggen min når vi kjører gjennom, sier Palmquist.

Isblokker i taket

Tunnelene, som innbyggere og turister beskriver som grotter, har matter i taket som skal lede bort vann fra veibanen. Men det har samlet seg is på mattene som natt til fredag falt ned i veibanen.

– Sønnen min kjørte gjennom tunnelen bare en halvtime før raset. Både bilen og han kunne ha blitt knust, sier Palmquist.

Hun har fire barn på 19, 18, 10 og 6 år, og vurderer sterkt om hun skal fortsette å bo i bygda.

– Jeg tenker at jeg som ansvarlig mor burde flytte herfra. Jeg utsetter barna for livsfare.

I tillegg til isblokkene, sier hun at det har vært flere meter lange istapper fra taket. På veggene ligger det tjukke lag med is og i veien har det dannet seg krater på grunn av dryppende vann.

Saken er også omtalt av Folkebladet og NRK .

Fredag tok hun turen bort til Ørnfjordtunnelen for å ta bilder av raset. Da fikk hun komme inn i tunnelen med Statens vegvesens representant for å ta det i nærmere øyesyn.

– Han fortalte meg at tunnelene er i kritisk stand og at det må gjøres strakstiltak. «Koste hva det koste vil. Regningen får vi ta etterpå» sa han til meg, forteller Palmquist.

Risikofylt å frakte varer til butikken

De dårlige tunnelene skaper også trøbbel for bygdas nærbutikk, der de frykter at matvarer snart ikke lenger kan fraktes gjennom tunnelene.

– Godsbilsjåføren forteller meg at de subber borti mattene som henger i taket på vei gjennom tunnelen. Det er en fare for dem å kjøre gjennom og de vil ikke ødelegge bilene sine. De sier at vår tunnel er den verste de kjører gjennom, sier Pia Larsen, som driver den lokale butikken.

– Jeg skjønner godt at sjåførene er bekymret. Mange her sier at de er kjemperedde og at de kjører med hjertet i halsen. Dette er uholdbart og vi som bor her har slått alarm i mange år.

Turistperle

Det siste året har turismen til bygda blitt tredoblet, etter at fjellet Segla ble nevnt i flere artikler om de fineste turistperlene på øya. Palmquist sier at det kjører 12.000 turister gjennom tunnelene hvert år.

– Hva gjør vi hvis det skjer en ulykke i tunnelene med noen av turistene? spør hun.

Larsen i nærbutikken forteller at vettskremte turister har spurt henne om hun kan ta sykkelen deres i bilen og kjøre dem gjennom på vei ut fra bygda, fordi de ikke vil oppholde seg der lenger enn de er nødt til.

– I år har turistene dessuten kommet mye tidligere. De vil komme hit og gå på ski. Det blir nok ikke færre fremover og vi er nødt til å tilrettelegge for det.

Behov for vedlikehold

– Dette er gamle tunneler som absolutt har behov for vedlikehold, sier Rigmor Thorsteinsen, i Statens vegvesen. Hun leder veiavdelingen på vegne av Troms fylkeskommune.

Hun forteller at de holder tilsyn i tunnelene ut mot Fjordgård, særlig med tanke på isdannelse på platene i taket.

Fjordgårdtunnelen er tidligere kåret til den farligste tunnelen på Senja, ifølge Nordlys.

– Det er behov for større oppgraderinger på flere av fylkesveitunnelene, men det avhenger av midlene vi har til rådighet. Fylkeskommunen skal gjøre en vurdering i løpet av høsten på oppgraderinger av tunnelene, sier Thorsteinsen.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestmo (Sp), i Troms svarer ikke på VGs henvendelser, men sier til NRK at Troms har 3,5 milliarder i etterslepbehov til tunnel.

– Til høsten skal fylkestinget prioritere tiltak i fylkesveitunneler, og da blant annet Ørnfjordtunnelen på Senja, sier han til kanalen.

