Overgrepssiktet kommuneansatt møtte på vakt hos fornærmede

Publisert: 24.04.18 22:29

En mannlig omsorgsarbeider i 20-årene, som ble anmeldt for overgrep mot en utviklingshemmet mann, møtte på jobb hos fornærmede ti dager senere.

Mannen er siktet for seksuell omgang med den utviklingshemmede mannen. Han nekter straffskyld.

Omsorgssjefen i kommunen der overgrepene skal ha skjedd, skal ikke ha ønsket at mannen skulle jobbe der lenger, men ti dager etter anmeldelsen møtte han likevel opp på vakt, skriver Bergens Tidende .

På vakten skulle han passe på mannen han var anmeldt for å ha forgrepet seg på. Verken politiet eller kommunen vil bekrefte episoden. Det gjør imidlertid fornærmedes bistandsadvokat. Episoden var et resultat av et vaktbytte.

Mannen i slutten av 20-årene beskyldes for gjentatte overgrep fra sommeren 2017 og utover høsten.

– Hendelsene skal ha skjedd i mannens leilighet i bofellesskapet og et annet sted, sier bistandsadvokaten til den psykisk utviklingshemmede mannen, Ellen Eikeseth Mjøs til BT.

– Selv om min klient har et svært begrenset språk, har det vært tydelig helt fra starten av hvem han pekte ut som overgriper. Både til familie og i avhør har han forklart seg ved hjelp av enkle svar, kroppsspråk og pekebøker, sier Mjøs.

Siktedes forsvarer, advokat Christian F. Johansen, sier hans klient nekter straffskyld.

– Han er veldig tydelig på at han ikke har gjort noe galt. Hvis dette skulle bli en rettssak, vil vi føre en rekke vitner for å få belyst opplysninger som er tilkommet oss, sier han.