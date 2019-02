TJO HEI! Vinterferien kan by på noen flotte dager hvis prognosene slår til. Her fra Nordmarka. Foto: Stella Bugge, VG

Høytrykk på gang: Kan få strålende slutt på vinterferien

Et lovende høytrykk som vokser fram fra onsdag neste uke kan gi sol og strålende vær i siste halvdel av vinterferien.

Publisert: 15.02.19 11:52 Oppdatert: 15.02.19 12:02







Høytrykket starter som en utløper fra det store høytrykket som dominerer sentrale Europa, men ser ut til å kunne etablere seg og styrke seg – og var minst uken ut.

les også Her ligger vogntogene strødd

Men først: Det er ventet en hissig storm over Nordland lørdag. Det vil begynne å blåse allerede sent fredag kveld, forteller statsmeteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

les også Mobilnett og nødnett nede i Nordland

Vinterferien 2019 I neste uke, uke 8, har store deler av Østlandet – og Midt-Norge – vinterferie, det vil si fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Østfold og Trøndelag. I tillegg har Sogn og Fjordane vinterferie. Finnmark har fri onsdag-fredag og planleggingsdag mandag 25. februar. Uken deretter, uke 9, har disse fylkene vinterferie: Buskerud, Hordaland utenom Voss og Odda, Oppland, Rogaland og Møre og Romsdal. I uke 10 (4.-8. mars) har Odda og Voss vinterferie, og Nordland og Troms. Vis mer vg-expand-down

les også Deler av fjøstak blåste av i uvær i Nordland – 29 okser må slaktes

Bølger på 14 meter

– I løpet av natten øker vinden til sørvestlig liten storm, og til full storm på morgenkvisten. Så mellom 6 og 9 om morgenen skal det blåse sterk storm.

Deretter dreier vinden mer mot vest og avtar gradvis, slik at det ved 13–14-tiden vil blåse vestlig liten storm. Det er sendt ut farefarsel på oransje nivå for området fra Helgeland til Vesterålen.

– Lavtrykket beveger seg raskt, og stormen ser ut til å være over i løpet av 15–20 timer, forklarer Haukeland.

Med den kraftige vinden og bølger på opp til 14 meter vil den likevel kunne gjøre stor skade.

Godvær på vei

Kommende helg byr på mye skiftende vær på Østlandet, med noen gode plussgrader, og mye pent vær. Men det ser ut som et mer stabilt vær er på vei fra onsdagen:

– Det ser ut som et høytrykk kan bygge seg opp over Skandinavia. Hvis det skjer, blir det mye sol og pent, rolig vær, sier meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Det er godt nytt for de mange som har vinterferie i landsdelen neste uke.

VÅR I LUFTEN: Vi er midt i februar med det er vårtemperaturer hele Sør-Norge rundt. Her er prognosen for temperaturene klokken 15 fredag. Foto: KART: DNMI

Han mener at sannsynligheten er bra for at dette skjer, og at lavtrykkene presses i en nordlig bane eller blokkeres i vest.

– Det er midtvinters og det ligger mye kald luft og snø, så det taler for at høytrykket kan etablere seg. Vi får håpe det skjer, men det er alltid en kamp, og det kan skje at kraftige lavtrykk fra vest kan presse seg fram, påpeker han.

Også meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo, som forsyner heveoperasjonen av fregatten KNM «Helge Ingstad» med værvarsler, peker på høytrykket som kan komme neste uke:

– Ja, det vil komme et høytrykk opp fra Europa midt i neste uke. Og det ser lovende ut – det er ikke blokkerende, men kan bli dominerende en liten uke. Noen varianter viser riktignok at høytrykket trekker seg litt østover mot helgen, noe som likevel åpner for sørlig vind, forklarer Hansen til VG.