En ettåring døde etter å ha blitt hengende fast i en barnevogn i denne barnehagen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ettåring døde - barnehageleder avhørt

Styrelederen i Akasia Barnehage AS er blitt avhørt av politiet i forbindelse med dødsfallet til en ettåring i en barnehage i Bergen i januar.

Avhøret fant sted i forrige uke, bekrefter styreleder Ove-Christian Fredriksen overfor Bergens Tidende.

Sammen med to andre i barnehagen har Fredriksen status som mistenkt i saken ettersom politiet har bestemt seg for å etterforske saken.

– For oss er det viktig å være mest mulig korrekte, og selvfølgelig ha en trygghet for at saken blir best mulig opplyst, sier Fredriksen.

Generelt i slike saker kan både straff mot foretaket og straff mot enkeltpersoner være aktuelt, skriver avisen.

Den ett år gamle gutten døde på sykehus fredag 25. januar etter han falt ut av en barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar. Ettåringen ble funnet hengende i en stropp fra barnevogna. Han ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus, der han senere døde av skadene.