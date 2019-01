Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sammen med fungerende KrF-leder og landbruks- og matminister Olaug Bollestad på KrFs landskonferanse på Gardermoen lørdag. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ropstad tar avstand fra seksuell reorientering

INNENRIKS 2019-01-26T11:35:51Z

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tar avstand fra å forsøke å endre mennesker med «uønsket seksuell orientering», slik et kristent forum arbeider for.

NTB

Publisert: 26.01.19 12:35

Ropstads eget trossamfunn Oslo Misjonskirke Betlehem er et av 90 kirkesamfunn som tilhører Misjonskirken Norge, som i sin tur er tilknyttet nettverket Til Helhet, skriver Klassekampen .

Nettverket kaller seg et tverrkirkelig kontaktforum, som har som formål å hjelpe homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle å endre seg.

«Vi i Til Helhet ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette», heter det i forumets presentasjon av seg selv på sitt eget nettsted.

På nettstedet heter det at formålet med forumet blant annet er å formidle tro på at man kan endre seksuell legning, og at man kan leve et liv i seksuell avholdenhet.

Til Klassekampen skriver Ropstad i en e-post at han ikke kjenner til saken i detalj, men at han ikke nødvendigvis er enig i alt kirken han går i, står for. Han understreker at han ønsker et romslig samfunn for alle, og påpeker også at tros- og livssynsfrihet er viktig for ham.

Lørdag skriver Ropstad på Facebook at han tar avstand fra arbeid med seksuell reorientering: «Jeg er barne- og familieminister for alle barn, uansett legning, og for alle familieformer. Folk må selv bestemme hvilke liv de ønsker å leve og med hvem» skriver han.