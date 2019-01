OPTIMIST: Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke bekymret for å miste flertallet i Oslo og Bergen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Støre: - Norske kvinner må føle seg sveket av Grande

HELSINGFORS (VG) Blått flertall truer flere steder, men Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke si om han går av dersom Ap taper i Bergen eller Oslo til høsten. I stedet varsler han en tøff valgkamp - og mener Trine Skei Grande har sviktet norske kvinner.

– Hvis Trondheim blir eneste storby Ap vinner: Går du av?

– Jeg tenker ikke i de baner. Jeg er optimist når det gjelder de store byene. Vi har gode resultater å vise til i praktisk politikk og store ambisjoner for de neste fire årene, sier Støre til VG.

Han deltar mandag og tirsdag på årsmøtet til Samak i Helsingfors. Samak er organisasjonen til de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene.

Krisemålinger

Etter å ha vært gjennom krisetidene i 2018, har Støre og Ap i høst i stor grad levd i skyggenes dal - hvor KrFs lange ferd inn i den borgerlige flertallsregjeringen har overskygget det meste. Etter målinger ned mot 20 prosent da det stormet som verst , har Ap klatret noe, men på ulike målinger har de nå mellom 26 og 30 prosent.

Så krisen er langt fra over, og målinger viser at Ap et halvt år foran høstens kommunevalg bare har rødgrønt flertall i én av storbyene : Trondheim, som i dag fremstår som eneste relativt sikre storby for partiet.

TV 2 s lokalmåling viste nylig knapt borgerlig flertall i hovedstaden.

– Jeg tror vi får en skarpere valgkamp enn under stortingsvalget i 2017, med tydeligere alternativer. Det er bra, sier Støre.

Latterliggjør Stein Erik Hagen

– Stein Erik Hagen sier det er liten forskjell mellom Høyre og Ap i dag?

– Mange bruker Yr for å sjekke været. Hagen er ikke politikkens Yr. Det er ikke til ham jeg går for å sikre rettferdig fordeling og likeverdig tilbud for innbyggerne.

– Hva skiller dere i klimapolitikken; du nekter å diskutere selskapenes lukrative skatterefusjonsordning?

– Om få dager behandler Stortinget 40 forslag fra SV og AP som vil skjerpe klimaforliket. Vi går inn for CO2-fond for tungtransport, har klarere signaler om at vi vil satse på fangst og lagring av CO2 OG et konkret utslippsbudsjett mot 2030.

– Hva tenker du om den nye regjeringen?

– At Høyre og Frp i større grad enn tidligere vil binde Venstre og KrF. Siv Jensen har sagt det veldig klart: Nå skal det bli slutt på at Frps forslag blir justert i Stortinget. Nå kan hun bare banke det gjennom i regjeringen.

– Sveket av Grande

Han slakter Venstre-leder Trine Skei Grandes angrep på regjeringens abort- og bioteknologi-kompromiss.

– Det er et trist uttrykk for mangel på styring: Hun angriper noe de hadde vært enige om å være enige om bare for noen få dager siden. Endringene er altså en kunstpause i 2 1/2 år. Norske kvinner må med rette føle seg sveket av Grande.

– Hvordan ser du på Ropstads KrF?

– Jeg har respekt for at de tok et valg. Men jeg tror Høyres og Frps samfunnsretning er for sterk til at KrF vil få stort gjennomslagskraft. Noen kjernesaker har de fått støtte for, men de ville kunne fått minst like mye eller mer av oss.

– Nå har regjeringen lagt frem sin regjeringsplattform. Hva har du å stille opp med?

– Vi skal vise at vi har de beste løsningene for folk der de bor.

Han trekker frem fem saker: Barnehage, eldreomsorg, klima, kamp mot deltid g privatisering i arbeidslivet og mat og tannhelse.

– Ap er garantist for barnehager med kvalitet til en pris folk hår råd til. Innbyggerne skal føle trygghet for at vi skal gi dem gode tilbud til eldre; hjemmehjelpsplasser og sykehjem når det trengs. Med stadig flere eldre, er det viktig med en godt offentlig eldreomsorg.

Han sier Ap også skal legge til rette for å få ned utslippet lokalt, blant annet gjennom styrking av kollektivtrafikken

– I det lokale arbeidslivet skal vi sørge for at det er orden i sysakene, med heltidsstillinger og kamp mot deltid og regjeringens privatiseringsiver.

Det siste han nevner er mat og tenner.

– Vi mener det er viktigere at alle barn i grunnskolen får skolemat, enn at barnetrygden økes med 80 kroner måneden. Vil vil også ha gratis tannhelse til folk er 21 år.

– Dette dreier seg om vern om offentlige ordninger og kamp mot privatisering: Er ikke det gamle Ap-saker mer enn en ny linje?

– Vi har fått en borgerlig regjering, hvor plattformen viser at Høyre og Frp har styringen på skatt og velferdsløsninger: De rike skal få mer og det skal bli flere kommersielle aktører innen helse og omsorg. Da er det helt avgjørende å vise frem at vi står for noe helt annet, som gjør at folk kan føle seg trygge for at vi hegner om de offentlige løsningene og et seriøst arbeidsliv.

Tillit til Stefan

På årsmøtet til Samak vil Støre blant annet treffe nylig gjenvalgt statsminister i Sverige, Stefan Löfven .

– Kunne du regjere på en så borgerlig plattform som Stefan Löfven?

– Det er en hypotetisk problemstilling. Det borgerlige samarbeidet brøt sammen i synet på Sverigedemokratene. For å sikre at noen tok ledelse i Sverige, måtte han inngå noen vanskelige kompromiss, men er det en mann jeg har tillit til at kan finne overbyggende løsninger, så er det Stefan.

Trine Skei Grande har nylig blitt gjort kjent med kritikken og har foreløpig ikke rukket å svare.