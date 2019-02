SVINDLET: Cecilie Fjellhøy (31) har i dag nærmere to millioner i kreditt- og forbruksgjeld etter å ha blitt lurt av Simon Leviev. En av bankene, Gjensidige, har bestemt seg for å rette kravet mot svindleren. Foto: Kristoffer Kumar, VG

Gjensidige sletter gjelden til Cecilie

Gjensidige Bank sletter forbruksgjelden til svindelofferet Cecilie Fjellhøy (31), og krever pengene tilbake fra personen som har dratt kortet: Tinder-svindleren Simon Leviev.

– Vårt krav retter seg dermed mot personen som har utført bedrageriet. Dette vil vi se på videre i en eventuell straffesak mot vedkommende, sier produktsjef i Gjensidige Bank , Bjørn Sørensen, om kravet på rundt 200.000 kroner.

De ettergir Fjellhøys gjeld fordi de har vurdert det slik at hun følte seg truet av Tinder-svindleren Simon Leviev, og at låneavtalen derfor er ugyldig. Likevel har Fjellhøy fremdeles kreditt- og forbruksgjeld på nærmere to millioner kroner etter svindelen, og andre banker har ikke slettet kravet.

VG kunne lørdag avsløre hvordan Leviev har forført og svindlet en rekke unge kvinner for millioner, og er på rømmen fra politiet i flere land.

Gjensidige oppgir at de har anmeldt Leviev til norsk politi. Dette etter at en av ofrene, Cecilie Fjellhøy (31), tok opp kredittgjeld i Gjensidige Bank.

– Manipulert til å være redd for livet mitt

Leviev har møtt sine ofre på datingappen Tinder, og sjarmert dem med reiser i privatfly, luksushoteller og dyre middager. Fjellhøy trodde at hun datet en rik forretningsmann – men forsto senere at andre kvinner Leviev hadde lurt, betalte for luksusen.

Leviev, som utga seg for å være sønn av en stor diamantforhandler, fortalte Fjellhøy, fire uker etter første date, at sikkerhetssituasjonen hans var truet. Diamantbransjen var farlig. Han hadde konkurrenter som ville ham vondt.

Leviev ba derfor Fjellhøy om en tjeneste: Å søke om et kredittkort han kunne låne, slik at han ikke etterlot seg digitale spor.

– Det er som at jeg har blitt manipulert til å være redd både for hans og mitt eget liv, sier hun og fortsetter:

– Han nevnte jo det flere ganger for meg på telefonen at: «Du er jo kjæresten min, hvis de får vite det ...». Jeg var bare i en sånn boble hvor du vil gjøre alt for å få denne situasjonen til å forsvinne, og hvis mer penger kunne hjelpe at vi bare klarte én uke til, og så skulle ting bli bra, så var det på en måte verdt det å hente ut de pengene.

«Livvakt»

Leviev opererte heller ikke alene, men med en «forretningspartner» og «livvakt». Sistnevnte brifet Fjellhøy om Levievs sikkerhetssituasjon, som hun som hans kjæreste naturlig nok ble en del av, husker Fjellhøy.

Ved en anledning ringte også «livvakten» for å advare om en akutt faresituasjon, som medførte at Leviev måtte reise straks. Realiteten var imidlertid at han skulle reise for å besøke kvinner i Sverige.

– Milliongjelden øker og øker

Leviev, i Fjellhøys navn, makset flere kredittkort. Hun måtte ta opp forbrukslån i mange banker, og betalte ned kredittkortene med høyrentelån.

På 54 dager dro Leviev kredittkortene til Fjellhøy for nesten to millioner kroner.

– Milliongjelden øker og øker. Jeg har fått kredittsperre, betalingssperre og måtte selge leiligheten min i Oslo, sier Fjellhøy i dag.

KVINNER FINANSIERTE LUKSUSLIV: Simon Levievs dater tror de møter en velstående forretnings­mann, men andre kvinnerhan har lurt, betaler for luksusen. Foto: PRIVAT

Sletter gjeld

Fjellhøy tok opp forbruks- og kredittgjeld i ni ulike banker, og for rundt 200.000 kroner i Gjensidige Bank.

– Vi har hatt en dialog med fornærmedes familie siden vi først ble informert om bedrageriet i fjor, sier Sørensen i Gjensidige Bank.

Han forklarer at de i denne tiden har hatt samtaler med både American Express Security og Europol, som bekrefter deres mistanker om at dette bedrageriet er gjennomført av en høyprofilert bedrager.

– Vi har derfor besluttet å ikke holde fornærmede ansvarlig for kravet hos oss.

Bakgrunnen for avgjørelsen er avtalelovens paragraf 28, der det fremkommer at låneavtalen vil være ugyldig dersom den er fremtvunget ved trussel mot noens liv.

– Basert på all informasjonen vi har fått i saken om at det har vært fremsatt alvorlige trusler som for kunden har skapt en reell frykt for noens liv, slik at hun ble tvunget til å skaffe penger ved å ta opp lån i banken, kan vi legge til grunn at det er en så nær sammenheng mellom truslene og låneopptaket at avtalen anses inngått under tvang og derfor ugyldig. Hun vil etter dette ikke holdes ansvarlig for lånet, sier Sørensen.

OFFER FOR TINDERSVINDLEREN: Cecilie Fjellhøy (31). Foto: Kristoffer Kumar

Han sier at Europol har bekreftet mistankene om at bedrageren er en person som har gjennomført flere bedragerier mot mange kvinner, i blant annet Storbritannia og Nederland, over lang tid.

Sørensen har også hatt dialog med American Express, som Fjellhøys har hatt kredittkort hos.

– De to agentene fra American Express Security, som gjennomførte et avhør av fornærmede har jeg også hatt kontakt med. Det er ikke i tvil om at dette er en trussel som må ha føltes virkelig for fornærmede, mener Sørensen.

Hverken American Express eller Interpol har svart på VGs spørsmål om Fjellhøys sak.

– Ikke grunnlag

VG har vært i kontakt med samtlige banker Fjellhøy har gjeld hos etter at hun ble lurt. Noen av dem svarer ikke, og andre vil ikke kommentere den konkrete saken.

Instabank, som Fjellhøy har høyest gjeld hos – over en halv million kroner – sier at det kun er mulig å oppnå en så høy belåningsgrad ved å oppgi uriktige opplysninger i lånesøknaden.

– Vi kan ikke se at det finnes noe grunnlag for å ettergi den gjelden Fjellhøy har til Instabank. Cecilie Fjellhøy har påberopt seg at hun har vært utsatt for trusler og vi har bedt om å få dette dokumentert for å vurdere om det kan ha betydning for hennes forpliktelser i henhold til låneavtalen hun har inngått med Instabank, sier Eivind Sverdrup, som jobber i Instabanks ledelse, til VG.

– Saken ble overført til forliksrådet som etter anmodning fra Instabank har innstilt behandlingen fordi den anses å være for komplisert for behandling i forliksrådet. Det er ikke avklart hva som blir den videre saksgangen, sier Sverdrup.

– Dypt tragisk sak

Bank Norwegian har heller ikke avgjort hva som vil skje med gjelden til Fjellhøy.

– Dette er en dypt tragisk sak for den det gjelder. Det er uenighet om de faktiske ansvarsforhold i denne saken. Når de er avklart vil vi være lydhøre for å finne en løsning sammen med kunden, sier samfunnskontakt i Bank Norwegian, Kai-Morten Terning.

Thorn Privat Finans sier til VG at de er kjent med at saken er meldt til politiet.

– I den forbindelse vil vi naturligvis bidra så mye vi kan for å positivt hjelpe Cecilie Fjellhøy. På nåværende tidspunkt avventer vi politiets arbeid, og inntil vi kjenner resultatet av dette har vi ingen ytterligere kommentar, sier Cathrine Brudal, leder for kundesupport i Thorn Privat Finans.

– Press uten like

Fjellhøy forteller at hun er svært frustrert over hvordan flere av forbruksbankene har opptrådt.

– Det har vært et press uten like. Man føler seg utrolig liten når man står alene overfor store økonomiske institusjoner med sitt apparat og systemer i bakhånd. Heldigvis har jeg fått hjelp av moren min til å håndtere dette, da jeg ikke ville klart det på egen hånd. Jeg tør ikke tenke tanken på at de som måtte oppleve det samme som meg, og som ikke har mulighet til å få den samme støtten som jeg har fått. Jeg er veldig glad for at Gjensidige har kommet til den konklusjonen de har gjort i denne saken, sier Fjellhøy.

– Og det er bare det jeg vil få fram, at bankene har faktisk et valg med hvordan de skal håndtere saker. De velger å gjøre det på den måten. For de vet hvordan lovverket er, at det er førstemann til mølla, sier Fjellhøy.