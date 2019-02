TERRORTILTALT I ITALIA: Her er mulla Krekar i Oslo tingrett i 2016. Foto: Jørgen Braastad, VG

Krekar har ingen planer om å dra til Italia

INNENRIKS 2019-02-01T08:23:16Z

Årsaken er at han ikke har fått garantier om at han får komme tilbake til Norge.

I midten av desember fortalte regjeringen at mulla Krekar hadde fått de nødvendige tillatelse og reisedokumentene for å kunne møte i retten i Italia , hvor han er tiltalt i en terrorsak.

Etter å ha blitt utsatt en rekke ganger, starter rettssaken etter planen opp på mandag. Men 62-åringen har ingen planer om å møte opp, sier hans advokat Brynjar Meling til TV 2 .

– Han har gjort det som står i hans makt for å reise, under sikrede former, med garantier for at han får lov til å komme tilbake igjen. De har han ennå ikke fått. Men da vil han forklare seg i Oslo tingrett på videolink, i PSTs lokaler eller på en annen måte, sier han.

Krekar ble pågrepet i Norge i november 2015 i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia. Våren 2016 ble han imidlertid løslatt fra fengsel.

Han er tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknytning til ekstremistgruppa IS.